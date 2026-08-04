Legitimerad läkare, vikariat, till Vårdcentralen Åparken i Tyringe
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Hässleholm Visa alla läkarjobb i Hässleholm
2026-08-04
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Är du legitimerad läkare och vill utvecklas i en trygg och välfungerande primärvårdsverksamhet? Hos oss erbjuds du ett varierat arbete, nära samarbete med erfarna kollegor och goda möjligheter att utveckla din kliniska kompetens. Nu söker vi två legitimerade läkare för vikariat på 6-12 månader då två av våra kollegor har gått vidare till bastjänstgöring (BT).
Vårdcentralen Åparken har cirka 6 000 listade patienter och ett engagerat team på omkring 25 medarbetare. Som en mindre vårdcentral har vi korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna, där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för patientens bästa.
Hos oss finns välfungerande mottagningar inom bland annat diabetes, hypertoni och astma/KOL samt ett kompetent rehabiliteringsteam. Vi arbetar teambaserat och värdesätter ett öppet arbetsklimat där kunskapsutbyte och delaktighet är en naturlig del av vardagen.
Tyringe är en naturnära ort med goda pendlingsmöjligheter. Vårdcentralen ligger endast cirka 300 meter från buss- och tågstation och det finns fri parkering i direkt anslutning till arbetsplatsen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare hos oss får du ett varierat arbete med både planerade och akuta patientbesök inom primärvårdens breda uppdrag. Du arbetar självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med erfarna kollegor och övriga professioner på vårdcentralen.
Vi arbetar i två tvärprofessionella team och har teamronder två gånger i veckan där vi tillsammans diskuterar patientärenden och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du arbetar i journalsystemet PMO och har även tillgång till slutenvårdens journalsystem Melior.
Vi erbjuder en introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och du får handledning av erfarna kollegor. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och vi är lyhörda för dina önskemål kring schema och kompetensutveckling.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Eventuella önskemål gällande tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Vi söker två vikarier där det ena vikariatet planeras att påbörjas i början av november och det andra i slutet av november.
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten eller vår verksamhet? Du är varmt välkommen att kontakta oss; kontaktuppgifter hittar du längre ner i annonsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som vill utvecklas inom primärvården och som uppskattar ett nära samarbete med kollegor från olika professioner. Du är engagerad, ansvarstagande och har ett patientfokuserat arbetssätt. Vidare är du flexibel, kommunikativ och bidrar till ett gott arbetsklimat där vi tillsammans utvecklar verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot att träffa dig och berätta mer om vår verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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282 32 TYRINGE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Tord Nilsson 0451-298138 Jobbnummer
10020881