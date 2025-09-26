Legitimerad läkare, vik, till VO intensiv- och perioperativ vård i Malmö
2025-09-26
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde intensiv och perioperativ vård i Malmö (VO IPV Malmö) vid Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver högspecialiserad anestesi, operationssjukvård, intensivvård och pre- och postoperativ vård. Verksamheten innefattar anestesi vid allmän- och kolorektalkirurgi, barnkirurgi, gynekologisk och obstetrisk kirurgi, handkirurgi, kärlkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi samt öron-näsa-halskirurgi. Vi bedriver allmän intensivvård samt postoperativ intermediärvård på tio IVA-platser och två IMA-platser. Vi ansvarar även för Sus steriltekniska verksamhet i Malmö samt arbetar med avancerad smärtbehandling. På IPV Malmö arbetar cirka 650 medarbetare varav cirka 80 läkare. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker två legitimerade läkare till VO IPV med tillträde under våren 2026. Att jobba hos oss innebär ett utmanande, utvecklande och givande arbete i en spännande och omväxlande arbetsmiljö. Tjänsterna avser två vikariat på sex månader vardera, med möjlighet till förlängning.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds en individuell introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och kompetenser. I din roll som underläkare roterar du mellan våra olika enheter med målsättningen att förberedas inför jourarbete. Samtliga medarbetare hos oss som ingår i jourledet är väsentliga för vår jourverksamhet. Utöver klinisk tjänstgöring har man även möjlighet att delta på kurser och utbildningsdagar. Vårt mål är att du, efter slutförd introduktion, fortsätter hos oss som ST-läkare och därmed fullföljer din specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Detta innefattar cirka 36 månaders tjänstgöring inom anestesi och 24 månaders tjänstgöring inom intensivvården. I ST-utbildningen ingår även tjänstgöring i Lund där andra delar av Region Skånes högspecialiserade vård huvudsakligen bedrivs såsom övre gastro- och endokrinkirurgi, stor tumörkirurgi inom öron-, näs- och hals och gynekologisk kirurgi, ögonkirurgi, käkkirurgi och onkologisk strålbehandling samt specialanestesi vid barnkirurgi, neurokirurgi och thoraxkirurgi.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du är redo att påbörja svensk ST-utbildning det vill säga har gjort svensk AT eller BT. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom anestesi och intensivvård samt akademiska och pedagogiska meriter.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang och intresse för anestesi och intensivvård. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har gott kliniskt omdöme, har god kommunikationsförmåga samt kan förmedla kunskap eller budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du är en naturlig samarbetspartner i arbetslaget kring patienten och har intresse för utveckling, utbildning och forskning. Vi värdesätter även att du har en god förmåga att hantera akuta situationer, där du behåller lugnet och snabbt kan anpassa ditt arbetssätt utifrån förändrade omständigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att förstå kraven som ställs på läkare i anestesi- och intensivvård är det viktigt att du läst Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiteten och utbildningsboken på Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds hemsida.
I den här rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
