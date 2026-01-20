Legitimerad läkare till Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-01-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Kristianstad
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad läkare och vill vara en del av ett härligt team på en arbetsplats där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt? Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Tveka då inte att söka till oss på Vårdcentralen Tollarp med filial Degeberga!
Vårdcentralen Tollarp filial Degeberga är centraler som är belägna på landsbygden, granne med skog och öppna fält och vi har cirka 8 600 listade patienter. På båda orterna finns en stark bykänsla och man har stort förtroende för vårdcentralen. Här erbjuder vi vård för såväl somatiska som psykiska besvär och arbetar med att utveckla nya arbetssätt med teambaserad vård. Till oss är fem äldreboende kopplade samt hemsjukvård i två områden.
Läkarteamet utgörs av allmänspecialister och utbildningsläkare. Vi har förutom läkarmottagning även fysioterapi, kurator, dietist, psykolog och arbetsterapeut, undersköterskor samt sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom astma/Kol, diabetes, äldrevård, barnhälsovård (BVC) och hälsosamtal. På vår provtagning arbetar erfarna undersköterskor och i det dagliga arbetet är medicinska sekreterare, receptionister och administratör ett viktigt stöd.
Vi utvecklas ständigt och i höst ligger fokus på att utveckla teamarbetet ytterligare. Vi strävar efter att utifrån behov kunna erbjuda patienterna tvärprofessionella bedömningar från yrkesroller som fysioterapeut, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Vi jobbar aktivt med att använda allas kompetenser fullt ut. Genom detta kan vi tillsammans tillgodose den bästa vården samt använda våra resurser optimalt när patienten får träffa rätt person direkt.
I en nyligen genomförd enkät fick medarbetarna svara på frågan om vilka styrkor arbetsgruppen har. Här är några av svaren:
• en helhetssyn och ett gott allmänmedicinskt perspektiv att se hela människan.
• bred kompetens
• duktiga på att hjälpa varandra
• god stämning mellan kollegorna
Är du nyfiken på Vårdcentralen Tollarp filialen Degeberga? Ring oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet eller boka in ett möte med vår medicinska rådgivare för att få veta mer om hur det är att arbeta hos oss.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en driven och engagerad läkare till vårt team!
Har du ett stort intresse för allmänmedicin och planerar en specialisttjänstgöring i framtiden? Då kan det vara just dig vi söker! Tjänsten avser en allmän visstidsanställning på cirka sex månader som eventuellt kan komma att bli en ST-tjänst inom allmänmedicin.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete där du kommer arbeta i team med specialister och läkare. Dina arbetsuppgifter täcker hela det allmänmedicinska området med både akut och tidsbokad mottagning likväl som utredningspatienter. I ditt arbete kan även ingå patienter med insatser inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som exempelvis särskilt boende eller patienter i ordinärt boende vilket kan innebära hembesök. Du kommer att samverka med kommunens sjuksköterskor.
Vi arbetar med att utforma teamarbetet så att vi tar tillvara på medarbetarnas kompetens inom olika professioner för att möta våra patienters olika behov av vård på bästa sätt.
Som ny medarbetare får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter, så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt. Vi strävar efter hög patientkontinuitet till patientansvarig läkare. Om så önskas kan du i viss utsträckning själv få planera för boka in dina egna patienter. Således erbjuder vi stor frihet under ansvar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Giltigt B-körkort är önskvärt och det är en fördel om du är van vid att arbeta i journalsystemet PMO och/eller har erfarenhet av arbete inom primärvården.
Du arbetar med patienten i fokus och ser ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor som en självklarhet. Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga, lätt för att samarbeta och har ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvård. Det är viktigt att du trivs och fungerar väl med att arbeta i team med medarbetare inom både din egen och andra professioner. Vidare är du utvecklingsorienterad och tycker att det är stimulerande att driva samt delta i olika former av förbättringsarbete som bidrar till en hög medicinsk kvalitet. Som person är du positiv, noggrann och strukturerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Tove. Leander@skane.se
Tove Leander, Verksamhetschef Jobbnummer
9695439