Legitimerad läkare till ST-tjänst till Enebybergs vårdcentral
2026-03-06
Välkommen till vår trevliga vårdcentral och bli en i gänget!
Vi söker nu en legitimerad läkare till ST-tjänst.
För oss är ett gott bemötande och bra tillgänglighet en självklarhet. Är du engagerad och motiverad att ge våra ca 9 000 listade patienter detta samt bästa möjliga vård passar du att arbeta i vårt team. Här stöttar vi varandra och är måna om att vi skall trivas. Det är högt i tak och lätt till skratt. Vi arbetar för bästa möjliga arbetsmiljö. Vår mottagning ligger centralt belägen på trevliga Enebybergs Torg, nära till roslagsbana, buss och tunnelbana. Du kan läsa mer om oss på Enebybergs vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider och din egen arbetssituation.
Vi erbjuder ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar. Flexarbetstid tillämpas och vi har ett generöst friskvårdsbidrag, tillgång till personalgym samt erbjuder fri sjukvård inom primärvården. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för ST-läkare på vårdcentral.
Hos oss får du en kvalitetsgranskad specialisttjänstgöring. Din ST-planering sker i samverkan mellan dig, handledare, chef och studierektor. ST-läkarna får kontinuerlig handledning av erfarna specialister i allmänmedicin.
Som ST-läkare hos oss kommer du arbeta med bland annat akut och planerad patientmottagning med det breda allmänläkaruppdraget som bas. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar. Du arbetar självständigt men arbetet sker i nära samarbete med andra läkare, sköterskor, och flera andra professioner inom hälso- och sjukvården.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård är meriterande. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och intervjuer kan komma att hållas innan ansökningstiden gått ut. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med rekryterare eller säljare av jobbannonser.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Månadslön
