Legitimerad läkare till Sektionen för Affektiva sjukdomar
2025-11-04
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Nu söker vi fler engagerade kollegor till vår öppenvård!
Vår verksamhet
På Akademiska sjukhuset är Verksamhetsområde Psykiatri organiserad i fyra sektioner varav Sektionen för Affektiva sjukdomar är en. På sektionen finns såväl heldygnsvård som flera öppenvårdsmottagningar som tillsammans ansvarar för specialiserad psykiatrisk vård för vuxna personer i Uppsala län. På sektionen arbetar olika professioner i team kring patienterna.
Inom sektionens öppenvård utreds och behandlas patienter med t.ex. bipolär sjukdom, djupa depressioner och svåra personlighets- och ångestsyndrom. Det finns inom sektionen även en könsidentitetsmottagning samt ätstörningsenhet för vuxna. Läkargruppen på sektionen består av överläkare, specialistläkare, ST- och underläkare. Samarbetsklimatet i läkargruppen är positivt där diskussioner kring enskilda patientärenden och medicinska frågeställningar välkomnas. Det finns goda möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt genom stimulerande möten med både patienter och deras närstående och med kollegor från den egna och andra sektioner och verksamhetsområden, universitet och studenter. Vi har en positiv lösningsfokuserad mottagningskultur med mycket skratt och gott samarbete över professionsgränser. Vi är stolta över våra enheter och glada att vi nu kan välkomna ytterligare kollegor.
Ditt uppdrag
Som underläkare i affektiv öppenvård kommer du att arbeta med sedvanligt läkararbete som tex innefattar patientbesök för bedömning och diagnostik liksom läkemedelsuppföljningar, receptförskrivning och intygsskrivning. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor och andra professioner i teamet och regelbunden handledning av specialistläkare, vilket brukar vara uppskattat.Publiceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare som har ett brett och genuint intresse av psykiatri. I ditt arbete sätter du alltid patienten i fokus. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta. Du bör som person vara trygg och stabil, ha gott omdöme samt vara noggrann. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom Psykiatrin. Stämmer detta in på dig kan Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig!
Vi erbjuder
Vi erbjuder tidsbegränsade vikariat i 6 månader med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgraden är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Inför anställning tas utdrag från misstanke- och belastningsregistren. Du kommer även få fylla i en hälsodeklaration.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tillsättning av tjänsten kan därför komma att ske under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Läkarchef Isak Sundberg 018 - 611 25 36
Sektionsadministratör Ellinor Rijnen Wester 018 - 611 21 23
Facklig kontaktperson nås via Upplands allmänna läkarförening kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Viktigt att du i din ansökan bifogar handlingar som styrker din kompetens. Urval, intervjuer och tillsättning kommer att ske fortlöpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
