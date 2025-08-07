Legitimerad läkare till reumatologiska kliniken
Vi söker dig som är legitimerad läkare, meriterande är om du har ett intresse för reumatologi.
Vi kan erbjuda dig att vara en del av en framgångsrik klinik med stora möjligheter till utveckling.
Vårt erbjudande
Reumatologiska kliniken ingår i Medicincentrum på universitetssjukhuset i Linköping. Kliniken tar emot patienter från hela länet för utredning och behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar samt har ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom reumatologin i Östergötland. Reumatologin är en specialitet i snabb förändring med nya behandlingsmöjligheter som hela tiden vidareutvecklas. Kliniken är en universitetsjukvårdsenhet och vi bedriver bred klinisk forskning vilket genomsyrar hela verksamheten, vi har också ett stort handlednings- och utbildningsansvar för studenter och kollegor inom andra specialiteter. Här integreras den dagliga vården av patienterna med forskning, utveckling och utbildning. Reumatologiska kliniken har en stor öppenvårdsmottagning där vi träffar de cirka 6 700 patienterna som behöver ha regelbunden kontakt med oss, vi samarbetar med njurmedicinska avdelningen B173 för inneliggande vård, samt med flertalet andra specialistvårdskliniker.
Forskning
Vi har hög forskningsnivå på kliniken, både nationellt och internationellt, inom artrit- och inflammatoriska systemsjukdomar. Våra profilområden är Reumatoid artrit och Inflammatorisk systemsjukdom, särskilt systemisk lupus erytematosus (SLE).
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
Du arbetar under handledning och kommer ha ansvar för ett antal patienter och de du träffar är från 18 år och uppåt i både öppen- och slutenvård. Patienterna du träffar behöver utredas och behandlas, ibland tas beslut kring utredning och behandling i multiprofessionell samverkan både inom och utanför kliniken. Du kommer få möjlighet att arbeta både med bredd och fördjupning inom det reumatiska området och du välkomnas vara delaktig i undervisning om du har intresse för det.
Arbetsgrupp
Vi arbetar i nya fräscha lokaler och vår mottagning kännetecknas av en god stämning och ett gott samarbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra. Vi är cirka 60 medarbetare på mottagningen inom yrken som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kurator. Rehabenheten på Medicincentrum finns i samma lokaler och är specialiserade inom reumatologi, rehabilitering för patienter med reumatisk sjukdom erbjuds även i Norrköping och Motala.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare, meriterande är om du har erfarenhet eller intresse av arbete med reumatologi. Arbetet kräver att du har mycket goda språkkunskaper i svenska språket på minst C1 nivå, både i tal och i skrift.
Vi söker en stabil lagspelare med mycket god samarbetsförmåga som har en helhetssyn med patienten i fokus. Du har förmåga att vara flexibel, tar fullt ansvar för dina patienter och arbetar strukturerat och noggrant för att de ska få den vård de behöver. Du deltar aktivt i vårt uppdrag med nybesök och återbesök. Du är intresserad av utveckling, både av dig själv och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Glöm inte att bifoga kopia legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Reumatologiska kliniken i Östergötland Kontakt
Verksamhetschef Simon Åhammar 076-5312453. Jobbnummer
9449660