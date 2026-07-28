Legitimerad läkare till öron- näs- och halskliniken
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
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Vill du utvecklas inom ett brett och dynamiskt specialistområde med starkt akademiskt fokus? Nu söker vi två legitimerade läkare till vår öron-, näs- och halskliniken i ÖNH klinik i Östergötland - en del av framtidens sjukvård. Välkommen med din ansökan!
Öron-, näs- och halskliniken i Region Östergötland är en av landets största. Vi ansvarar för både regionalsjukvård och högspecialiserad vård inom den Sydöstra sjukvårdsregionen. Totalt är vi cirka 240 medarbetare på kliniken, som har verksamhet i både i Linköping och Norrköping, och omfattar mottagningar, vårdavdelning, operationsverksamhet, hörselrehabilitering, logopedi, tolkverksamhet samt sekretariat.
Hos oss arbetar du i en akademisk miljö med nära samarbete mellan olika professioner och en stark förankring i utbildning, kvalitetsutveckling och forskning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare hos oss får du en bred introduktion till ÖNH-specialiteten och arbetar huvudsakligen med öppenvårdspatienter vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Arbetet omfattar utredning, diagnostik och behandling av patienter med både akuta och planerade öron-, näs- och halssjukdomar. Du arbetar nära erfarna specialister och får successivt ett ökat eget ansvar utifrån din kompetens och erfarenhet.
Jourarbete ingår och är förlagt till Universitetssjukhuset i Linköping. Under jourtid handlägger du akuta ÖNH-patienter och ansvarar, med stöd av bakjour, för klinikens inneliggande patienter.
Arbetsgrupp
Hos oss blir du en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team där handledning är en självklar del av det dagliga arbetet. Tjänsten ger goda möjligheter att utveckla dina kliniska färdigheter inom ÖNH och att få en bred inblick i specialiteten.
Om dig
Vi söker dig som är redan legitimerad läkare. Har du tidigare erfarenhet inom ÖNH ser vi det som starkt meriterande.
Vi ser att du har ett genuint intresse för öron-, näs- och halssjukdomar och som vill utvecklas inom specialiteten i en stimulerande och akademisk miljö. Du är nyfiken, engagerad och trivs med att arbeta i tvärprofessionella team.
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, kommunikativ och trygg i din yrkesroll, samt ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din vilja att bidra till både det kliniska och akademiska arbetet.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder två visstidsanställningar som legitimerad läkare under perioden den 1 september 2026 till och med 31 januari 2027.Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sök tjänsten HÄR
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Öron- näs- och halskliniken Kontakt
överläkare/läkarchef
Sumru Keçeli sumru.keceli@regionostergotland.se Jobbnummer
10014101