Legitimerad Läkare Specialist i Allmänmedicin till Sickla Hälsocenter
2026-03-06
Vi söker en ny medarbetare till teamet på Sickla Hälsocenter som är en vårdcentral med patienten i focus.
Vi finns nära invånarna och vi ger dig möjligheten till en arbetsplats med goda relationer och stark teamkänsla. Vi är en arbetsplats som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten.
Sickla Hälsocenter är en väletablerad mottagning som har funnits sedan 2003 och har ett 30 tal anställda. Vi finns i Curanten som är ett helt nybyggt hus för vård och hälsa vid Sickla köp kvarter. Där finns det restauranger och matbutiker mm samt mycket goda kommunikationer utanför dörren.
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården eller så är du ny i ditt yrke. Erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare är meriterande då vi ser det som en mycket viktig del av vårt uppdrag, att för framtiden, utbilda morgondagens vårdpersonal. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga uppgifter som läkare på en vårdcentral med patienter i alla åldrar och med varierade diagnoser. Möjlighet att arbeta på BVC finns. Kvalifikationer
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Du är stabil och anpassningsbar i olika situationer samt har lätt för att samarbeta. Vidare ser vi gärna att du har en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor.
Vi erbjuder dig
På vår mottagning kommer du ha nära samarbeten med samtliga professioner. Vi försöker ge dig möjlighet att själv kunna bidra och utforma utvecklingsarbete utefter ditt intresse tillsammans med kollegor. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Möjligheter till diskussion om arbetets förläggning och utformning finns. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Annette Stenberg, annette.stenberg@primavard.se
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
