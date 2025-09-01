Legitimerad läkare som handledare projekt Med3comp - Vårdcentral Vansbro
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vad innebär uppdraget?
På plats i Vansbro kommer du att handleda upp till 3-4 läkare samtidigt. Deltagarna kommer från länder utanför EU/EES, och deras praktik är ett krav för att kunna få svensk legitimation. Tjänstgöringen ska utgöra en meningsfull klinisk vardag - men också en plats för reflektion, stöd och tillväxt.
Handledningen är nära kopplad till patientarbetet, och du följer kontinuerligt upp den praktiska utvecklingen. Tillsammans med verksamhetschef ansvarar du för att fylla i det intyg som ligger till grund för Socialstyrelsens beslut om legitimation.
Under lugnare perioder ingår en del praktiskt patientarbete enligt överenskommelse.
Ditt bidrag till en större helhet
Uppdraget är en del av Region Dalarnas satsning för en tryggare och mer jämlik kompetensförsörjning i länet. Du blir också delaktig i projektet Med3Comps handledarprocess - där handledarstöd och arbetssätt utvecklas gemensamt med andra handledare i regionen.
Vi söker en person som inte bara vill handleda - utan också vara med och forma ett arbetssätt som fungerar för framtiden. Du bidrar med dina erfarenheter och är mottaglig för kollegialt lärande.
Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad - på riktigt? Som handledare i praktisk tjänstgöring är du en nyckelperson i en annan människas väg till svensk läkarlegitimation. För många av deltagarna är detta den mest avgörande och krävande delen i processen - och du är med och gör det möjligt.
Region Dalarna söker nu en legitimerad läkare till vårdcentralen i Vansbro för att handleda kollegor med utländsk läkarutbildning under deras sex månader långa praktiska tjänstgöring (PT). Uppdraget sker inom ramen för EU-projektet Med3Comp, som pågår till och med 2027.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har svensk läkarlegitimation
Har god klinisk erfarenhet och förmåga att ge konstruktiv feedback
Är trygg, pedagogisk och har ett inkluderande förhållningssätt
Har intresse för handledning och vill bidra till utveckling
Har förståelse för att vägen till legitimation kan se olika ut för olika människor
Du behöver inte vara specialistläkare - men du ska ha tillräcklig erfarenhet för att handleda och bedöma det kliniska arbetet.
