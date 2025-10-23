Legitimerad läkare med möjlighet till ST till Tullinge vårdcentral
2025-10-23
Vi söker nu en legitimerad läkare till vårt kompetenta team på Tullinge vårdcentral där atmosfären präglas av engagemang och värme.
Tullinge vårdcentrals uppdrag omfattar alla delar i en välfungerande primärvård för en befolkning med cirka 21 000 invånare. Tullinge är ett område som ständigt växer och utvecklas och därför vill vi satsa STORT för att utveckla Tullinge vårdcentral utifrån befolkningens behov. Tullinge vårdcentral är centralt belägen nära pendeltågstationen och Tullinge centrum.
Vi kan erbjuda dig
• Att få tillhöra ett team som är dynamiskt och nytänkande
• Goda individuella anställningsförhållanden och möjlighet att utvecklas i din yrkeskompetens
• Närhet till bra kommunikationer för att ta dig till och från ditt arbete
• Vi vill ge dig möjlighet att vara stolt över det arbete du kommer att utföra hos oss
Vi har bra rutiner och strävar efter att ha bra struktur i hela verksamheten vilket underlättar arbetet för alla på vårdcentralen. Vi lägger stor vikt vid utvecklings- och kvalitetsarbete.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med eget ansvar samt gott och nära samarbete med olika yrkeskategorier. Vi arbetar i ett team med läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och psykoterapeuter för att skapa en god kontinuitet för våra patienter.
Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga, rehabilitering och slutenvården är viktig för oss och tillhör det dagliga arbetet. Vi arbetar med TeleQ samt journalsystemet TakeCare.
Du kommer att arbeta självständigt med både akuta och planerade patienter. Som stöd erbjuder vi dig handledning av våra duktiga specialistläkare eller ST-läkare löpande samt minst 1 timme/vecka.
I tjänsten ingår arbete med:
• Utredning och behandling av patienter med kroniska och akuta sjukdomar och besvär
• Utveckling av verksamheten
Vi arbetar för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter.
Legitimerad läkare
Intresse för arbete inom primärvården
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården
Vi söker dig som är flexibel, engagerad, positiv och intresserad samt har god organisationsförmåga, kan arbeta självständigt och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Vi värdesätter laganda och förmågan och viljan att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Visstidsanställning, på heltid, och dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
