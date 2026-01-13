Legitimerad läkare med möjlighet till ST allmänmedicin
Region Stockholm / Läkarjobb / Botkyrka Visa alla läkarjobb i Botkyrka
2026-01-13
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Fittja vårdcentral ligger i Fittja centrum och som medarbetare hos oss blir du en viktig del i en större gemenskap med fina kollegor och en utvecklingsinriktad chef.
Till vårdcentralen hör även barnavårdcentral och hemsjukvård.
Fittja vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, friskvårdsbidrag, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom det breda allmänmedicinska området där du får möta och konsultera patienter i alla åldrar och situationer. I ditt arbete har du möjlighet att få handledning och vägledning av erfarna specialister i allmänmedicin.
Kvalifikationer:
• Legitimerad läkare.
• Det är meriterande ifall du har arbetat på vårdcentral och inom primärvården.Dina personliga egenskaper
Du har god empatisk förmåga, och uppskattar det dagliga kliniska patientarbetet med dess komplexitet och variation. Att ge ett gott bemötande är en självklarhet. Vi tror att du som person är positiv, ser lösningar och är flexibel. Du kan och tycker om att arbeta självständigt såväl som i team. Vidare har du god samarbets- och organisationsförmåga.
Anställningsform
Visstidsanställning 6 månader med möjlighet till eventuell förlängning, på lång sikt även ST-tjänst. 100 % Mån-fre dagtid. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Övrig information
Vi kommer att intervjua löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Fittja vårdcentral Kontakt
Jacob Lagercrantz, Verksamhetschef 08-12342518 Jobbnummer
9682274