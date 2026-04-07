Legitimerad Läkare Akutmottagningen För Vuxenpsykiatri / Pava
2026-04-07
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset är organiserad i fyra subspecialiserade sektioner där akutmottagningen för vuxenpsykiatri och psykiatriska akutvårdsavdelningen tillhör sektionen akut- och konsultpsykiatri. Akutmottagningen för vuxenpsykiatri har jourverksamhet dygnet runt och har ett övergripande ansvar för den psykiatriska akutverksamheten samt konsultverksamhet mot övriga sjukhuset. Till akutmottagningen hör även en psykiatrisk akutvårdsavdelning (PAVA) med tolv vårdplatser samt PAM-enheten som bemannas av specialistsjuksköterskor. Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett intresse för akutpsykiatri. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsplats där tempot stundtals kan vara högt och ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba på en trygg arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med kontinuerlig handledning, där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Ditt uppdrag
I arbetsuppgifterna ingår att göra akuta primärjoursbedömningar, psykiatriska och somatiska undersökningar, journalföring och återkoppling av bedömningar och åtgärder till omvårdnadspersonalen. En viktig del av arbetet är att koordinera samarbetet med somatiska vårdgrannar och organisera en uppföljning av patienterna inom primärvården eller specialistpsykiatrin i tät avstämning med bakjouren.
Arbetet på akutmottagningen för vuxenpsykiatri kräver att man jobbar effektivt, målinriktat och samarbetar med olika yrkeskategorier. Det förekommer alla psykiatriska sjukdomsbilder i det dagliga arbetet.
Dina kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och ett genuint intresse av psykiatri. Som person är du ansvarstagande, kollegial och stresstålig. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift är ett krav, lägsta nivå C1.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett tidsbegränsat vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgraden är heltid med arbetstid som är förlagd till dag, kväll samt jourtid. Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Sara Sylvén, biträdande verksamhetschef, 018 -611 04 51
Shadia Miranda, sektionsadministratör, 018- 617 70 57
Facklig representant via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och vikariatet kan därför tillsättas innan sista ansökningstiden passerat.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
