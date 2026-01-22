Legitimerad KBT-psykolog till BUP OCD och relaterade tillstånd
2026-01-22
Vill du göra skillnad för barn och ungdomars psykiska hälsa? Vill du arbeta kliniskt och samtidigt vara med och utveckla nya metoder och kunskap? Vi har fått ett utökat uppdrag och har därför nu möjlighet att utöka vår personalgrupp.
Ta tillfället i akt och bli en av oss!
BUP OCD och relaterade tillstånd är en enhet inom sektionen BUP Forskning-, utveckling och utbildning. Inom sektionen finns BUP Forsknings- och utvecklingscentrum som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och utbildning inom BUP Stockholm. BUP OCD och relaterade tillstånd ingår i FoU-centrum som är en dynamisk arbetsplats där klinisk personal och forskare arbetar nära tillsammans.
BUP OCD och relaterade tillstånd är en diagnosspecifik enhet där vi bedriver barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå, samtidigt som vi bedriver forskning inom området. Vidare har vi ett utvecklings- och utbildningsuppdrag. På BUP OCD möter vi barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år och deras familjer. Målgruppen är barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik, ofta med samsjuklighet av flera diagnoser. Vi arbetar både i hemmiljö, i annan närmiljö och på mottagningen. Insatserna är tidsbegränsade och utgår från tydliga mål som följs upp regelbundet. Vi tar emot remisser från barnpsykiatri i Stockholm och övriga landet.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss kommer du främst att arbeta med KBT-behandlingar av OCD och relaterade tillstånd, såsom BDD, samlarsyndrom, tics/tourette, dermatillomani och trichotillomani. Du kommer också att genomföra bedömningar med stort fokus på barnpsykiatrisk differentialdiagnostik. Barnpsykiatriska utredningar kan också förekomma, men är en mindre del av vårt uppdrag. I uppdraget ingår dessutom samverkan med andra mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering, skola och socialtjänst. Arbetet kommer att vara kliniskt, men i ditt kliniska arbete bidrar du även till forskning och kommer att ha nära kontakt med forskare och pågående projekt hos oss.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog med KBT-kompetens, minst steg 1.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar från BUP eller annan vårdverksamhet. Har du kunskap och erfarenhet av arbete med personer med OCD samt med neuropsykiatrisk problematik ser vi det som meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad, flexibel samt har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesroll och stabil som person. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en välfungerande enhet med gott arbetsklimat och återkommande goda resultat på både medarbetarenkät och patientenkät. Vi har låg personalomsättning och inom enheten arbetar många erfarna kollegor som har valt att stanna länge på arbetsplatsen.
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsten gäller tillsvidare och på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
BUP Forsknings- och Utvecklingscentrum är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP OCD och relaterade tillstånd
