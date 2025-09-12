Legitimerad Hälso-och sjukvårdskurator till Habiliteringsverksamheten
Habiliteringsmottagningen i Katrineholm
Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, flerfunktionshinder, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Vi arbetar utifrån en samlad mottagning i tvärprofessionella team uppdelad i barn-, ungdom- och vuxenteam med patienten i centrum. Vi erbjuder dig ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete enskilt och i team. Denna tjänst är tillsvidare på mottagningen med start på ungdom-och vuxensidan. Tillsammans med övriga i teamet arbetar du för att ge patienten de bästa förutsättningar att leva ett aktivt och självständigt liv.
Arbetet kräver att du är flexibel och kreativ. Vi ger insatser individuellt och i grupp både på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Mycket arbete utförs tillsammans med patientens nätverk. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån tillämpad beteende analys (TBA). Vi träffas regelbundet på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt utvecklingsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.
Vi tillämpar flextidsavtal och du erbjuds förmåner från förmånsportalen samt friskvårdsbidrag.Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att ge råd- och samtalsstöd till patienten, anhöriga och andra som ingår i patientens nätverk samt ge information om samhällets övriga service. Du arbetar med samtal (enskilt eller i grupp), utbildning, samordning, information och guidning. I arbetet ingår också ett nära samarbete med andra berörda instanser i samhället och inom regionen t ex Försäkringskassan och psykiatrin.
Din kompetens
För tjänsten är det ett krav att du är Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som engagemang, kreativitet och förmåga att arbeta tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tycker om att arbeta med andra och tror på att bästa resultat uppnås tillsammans.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschefer Malin Carlsson enhetschef 0150-74717
Yrkessamordnare Pernilla Danielsson, 0150-747 41
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Habiliteringsmottagningen i Katrineholm!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
