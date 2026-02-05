Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till verksamhetsstöd på HS-enheten
2026-02-05
Ref: 20260265
Vill du bidra till utveckling, kvalitet och god vård inom kommunal hemsjukvård? Vi söker nu ett verksamhetsstöd med legitimation som vill arbeta nära verksamheten och vara en drivande kraft i vårt gemensamma utvecklingsarbete.
Om Tjänsten
Som verksamhetsstöd på Hälso- och sjukvårdsenheten har du en central roll i att stödja och utveckla verksamheten i enlighet med Funktionsstödsförvaltningens mål och utifrån enhetens behov. Uppdraget innebär ett nära samarbete med chefer och kollegor inom hela enheten, där du bidrar med handledning, stöd och struktur i det dagliga arbetet. Du förväntas vara drivande i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete och arbeta aktivt med frågor som rör dokumentation, egenkontroller och uppföljning. I rollen ingår även att ta fram, implementera och följa upp rutiner samt att bidra till utveckling av arbetssätt. Du fungerar som ett stöd i förändringsprocesser och har en viktig roll i att skapa delaktighet och kvalitet i verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast
• Har minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom din legitimerade profession
• Har B-körkort
• Har god kunskap om dokumentation och kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvårdDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Är driven och van vid att självständigt driva utvecklingsarbete
• Är prestigelös och har lätt för att samarbeta
• Trivs med att arbeta nära verksamheten och bygga goda relationer
• Har ett strukturerat arbetssätt och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• Är pedagogisk och trygg i att handleda och stötta kollegor
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Hälso- och sjukvårdsenheten, som bedriver kommunal hälso- och sjukvård för hela Funktionsstödsförvaltningen. Enheten består av cirka 120 medarbetare med olika professioner och arbetar nära förvaltningens verksamheter för att säkerställa en trygg och patientsäker vård. På Hälso- och sjukvårdsenheten finns en nära samverkan mellan arbetskamrater, vilket bidrar till en god sammanhållning och en trevlig arbetsmiljö. Våra medarbetare har en bred kompetens och en mångfald av erfarenheter. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en verksamhet med högt engagemang, god kompetens och ett gott arbetsklimat.
Enheten är organiserad i fem tvärprofessionella sektioner bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och undersköterskor. Arbetet bedrivs utifrån ett teambaserat arbetssätt där den enskildes individuella behov står i fokus. Fyra av sektionerna ansvarar för patienter med beslut enligt LSS inom personkrets 1, 2 och 3, utifrån en geografisk indelning i Malmö stad. Den femte sektionen riktar sig till patienter med personlig assistans. Inom samtliga sektioner finns även andra funktioner som stödjer verksamheten, såsom assistenter, poolverksamhet och kvällsteam.
Låter detta som något för dig? Välkommen att söka tjänsten!
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
