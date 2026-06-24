Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator till rehabenheten
Region Östergötland / Kuratorjobb / Linköping Visa alla kuratorjobb i Linköping
2026-06-24
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eller i hela Sverige
Rehabenheten är en egen resultatenhet som numera ingår i Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC). Enheten tillhandahåller arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer för vissa av klinikerna inom NSC. Rehabenheten är i en omorganisation och är nu en del av NSC och rörelse- och hälsa.
Vi på rehabenheten ska erbjuda patienterna:
bästa möjliga rehabilitering och psykosocialt stöd
insatser som ger förutsättningar och stöd för patientens eget ansvar för sin hälsa
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som kurator hos oss innebär psykosocialt arbete bestående av stödsamtal med patienter och närstående samt rådgivning och vägledning i sociala frågor. Då vi arbetar med kroniskt sjuka patienter så är arbete med acceptans centralt. Arbetet är stimulerande och kräver egna initiativ och god samarbetsförmåga. Enheten består av fem kuratorer som arbetar mot olika enheter inom NSC. En del av uppdraget riktar sig mot rehabkoordinering på reumatologiska kliniken samt till mindre del av tjänsten vara behjälplig på annan enhet inom centrum.
Om dig
Du som söker är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Har en socionomexamen, gärna med steg 1 utbildning. Meriterande är erfarenhet från reumatologiska området alternativt erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård.
Som person är du trygg och stabil med välgrundade och tydliga värderingar som du baserar ditt agerande på. Du arbetar bra med andra, är bra på att lyssna och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi söker nu en kurator på 100% till rehabenheten med huvudsaklig placering på reumatologiska kliniken inom öppenvård/slutenvård, på Universitetssjukhuset i Linköping. En del av uppdraget på reumatologiska kliniken består i rehabkoordinators uppdrag. Vidare så innebär tjänsten att du får bistå till en mindre del på övriga kliniker inom rehabenheten, rörelse- och hälsa.
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Brigadgatan 20 A (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Rörelse och Hälsa Kontakt
verksamhetschef
Kristin Melander kristin.melander@regionostergotland.se 010-1036703 Jobbnummer
9977764