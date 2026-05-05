Legitimerad gymnasielärare i svenska/psykologi visstid
2026-05-05
Marina läroverket är en gymnasieskola i marin miljö med utmärkta möjligheter att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda. Det går omkring 500 elever på skolan som undervisas av kompetenta och engagerade lärare som strävar efter att stötta och utmana eleverna i sina studier, vare sig det är i klassrummet eller ombord på något av skolans fartyg. Skolans pedagogiska idé är att varva teori med praktik för att ge eleverna en djupare kunskap och förståelse som gör de väl förberedda för arbetslivet eller vidare studier.
Vår skola är inte bara en plats för att inhämta kunskap, utan också en plats för personlig tillväxt och utveckling. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och stöttande miljö där varje elev uppmuntras att nå sin fulla potential, oavsett vad man har för mål och drömmar i framtiden.
Skolan erbjuder fem gymnasieprogram med sex inriktningar.
• Ett marinbiologiprogram (teoretiskt och praktiskt)
• Ett marinteknikprogram
• Ett ekonomiprogram
• Ett samhällsprogram
• Ett naturturismprogram
Marina läroverket söker nu lärare i Svenska och psykologi. Även mentorskap ingår i tjänsten. Tjänsten är en visstidsanställning över ett läsår på 85% med start i augusti 2026. Provanställning i 6 månader inleder tjänsten. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med nära samarbete kring eleverna utifrån väl upparbetade strukturer och arbetssätt. Fokus i uppdraget ligger i att samarbeta kollegialt för att skapa en lärmiljö där elever trivs, mår bra, och lär sig på olika sätt. Skolan lägger stor vikt vid att bygga trygg värdegrund och trygga grupper där den marina profilen är den gemensamma faktorn.
Vi tror att du som söker har: -Bred kunskap om hur ledarskapet i klassrummet leder till god lärmiljö för alla elever. -Goda ämneskunskaper. -Höga målsättningar med din undervisning och är van att utvärdera hur den faller ut. -Lätt att samverka med kollegor och elevhälsan kring elevers lärande och behov. -God undervisningsskicklighet och finner olika vägar för att nå elevers intressen för ämnen och lärande. -God förtrogenhet att hantera anpassningar inom ramen för din undervisning. -Stor vana att variera undervisning och examinationer så att elever får visa sina kunskaper på olika vis.
På Marina Läroverket kommer du att möta engagerade elever och kollegor med en stark vi-känsla. Skolområdet är naturskönt och campuslikt där elever och lärare har nära till snabb kommunikation vilket gör att sammanhållning och trygghet är mycket god. Vi har en väl utbyggd elevhälsa och ett tydligt fokus på att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund.
Är du en lagspelare med god struktur i din undervisning och fokus på lärande och elevernas hela studiesituation? Då är du en person som skulle passa på Marina Läroverket.
Bifoga din legitimation till ansökan.
Skolan har kollektivavtal och är ansluten till Almega Tjänsteföretagen, där det framgår vilka villkor som gäller på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
OBS. Vi undanber oss rekryteringshjälp i denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7680967-1981962".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
