Legitimerad gymnasielärare i svenska och religion
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Höganäs Visa alla gymnasielärarjobb i Höganäs
2026-06-10
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Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor – hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kullagymnasiet firar 30 år 2027 och är just nu inne i en spännande förändringsprocess där entreprenörskap, internationalisering och livskraft står i centrum. Elever på Kullagymnasiet ska vara förankrade hemma och redo för världen. Som lärare hos oss blir du en del av länken.
Just nu planeras det för nybyggnation och den nya skolbyggnaden planeras stå klar för inflyttning om ett par år vid busstorget i Höganäs.
Hos oss möter du en blandning av erfarna och nya kollegor, prestigelöshet, elevfokus och våra fina elever!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår, förutom undervisning i svenska och religion, mentorskap. Hos oss tillhör du så väl ett arbetslag som ämneslag för svenska respektive samhällsorienterade ämnen.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med behörighet att undervisa i både svenska och religion på gymnasiet.
Du gillar att samarbeta med andra, tycker om att utmanas och räds inte att prova nytt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165), https://www.hoganas.se/kullagymnasiet
Centralgatan 20 (visa karta
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263 82 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Linn Rix linn.rix@hoganas.se 042-337293 Jobbnummer
9958429