Legitimerad Gymnasielärare i Information och kommunikation och Evenemang
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Vi erbjuder en utbildning som förbereder våra elever för framgång inom entreprenörskap och ledarskap.
Nu söker vi efter en lärare som vill vara med och bidra till att ge våra elever en utbildning av hög kvalitet.
Vår skola ligger centralt i Örebro och vi har 700 elever fördelade på fyra olika program samhälls-, naturvetenskapligt-, ekonomiprogrammet samt försäljning och serviceprogrammet. Tjänsten innebär främst undervisning på samhälls- och ekonomiprogrammet.
Vi söker dig som:
- Vill lära ut på ett inspirerande sätt och har gedigen ämneskompetens.
- Är engagerad i dina ämnes roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
- Är engagerad, driven och skapar goda relationer med våra elever.
- Håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt ämnesområde och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt som uppmuntrar till entreprenörskap.
- Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.
- God samarbetsförmåga och gillar att vara delaktig i projekt och att arbeta över ämnesgränserna.
Har erfarenhet av mentorsarbete och föräldrakontakter.
Du har lärarlegitimation inom de ämnen vi söker. Vi undanbeder ansökningar utan behörighet i ämnet/kursen som finns i annonsen.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
