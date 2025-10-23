Legitimerad gymnasielärare i idrott/ matematik på Malenagymnasiet
2025-10-23
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Malenagymnasiet i Sjöbo
Malenagymnasiet har två yrkesprogram Fordon- och Transportprogrammet, Bygg- och Anläggningsprogrammet samt Introduktionsprogrammen. Vi är ett litet gymnasium med cirka 200 elever vilket gör att alla känner alla och det blir ett bra arbetsklimat. Vi vill att alla ska trivas på vår skola om man trivs är chansen att lyckas så mycket större. På Malenagymnasiet är små klasser en självklarhet eftersom vi vet att det är en viktig framgångsfaktor för alla elever. En annan framgångsfaktor för eleverna är våra engagerade lärare med gedigen branschkunskap.
Sjöbo Kommuns 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Är du en kreativ lärare som tycker om att arbeta med ungdomar och som sätter eleven i centrum?
Planerar och genomför du din undervisning på ett sätt som främjar lärande och utveckling hos varje elev?
Vill du arbeta i ett arbetslag?
Vill du arbeta på en skola där man stöttar varandra i undervisning och bedömning?
Vill du tillsammans med oss fortsätta utveckla Malenagymnasiet?
Du är en lagspelare med ledaregenskaper!
Du ser det unika i varje elev!
Du har ett relationellt förhållningssätt.
Du har ett lågaffektivt bemötande.
Du är en legitimerad lärare.
Passar ovanstående in på dig?
Då har vi tjänsten hos oss på Malenagymnasiet!
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan idag!Kvalifikationer
Legitimerad lärare.
Stor vikt läggs vid förmågan att möta, motivera och utveckla elever med olika förutsättningar.
Datorvana.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Sjöbo kommun, Malenagymnasiet Kontakt
Rektor Malenagymnasiet
