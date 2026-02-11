Legitimerad gymnasielärare i engelska och samhällskunskap - vikariat
2026-02-11
Vad vi gör och vill
Tyresö gymnasium är inne i en spännande period där mycket händer och utvecklas.
Hösten 2025 återstartades det samhällsvetenskapliga och det ekonomiska programmet med gott söktryck. I övrigt har skolan yrkesprogram (frisör-, stylist-, fordons-, elteknik-, eldata-, försäljning och service- samt vårdprogrammet). På Tyresö gymnasium finns också introduktionsprogram och en specialpedagogisk verksamhet på el- och energiprogrammet med inriktning dator - och kommunikationsteknik som riktar sig till elever med en NPF-diagnos. Skolan har även det anpassade gymnasiet med tre program. Tyresö gymnasium har många engagerade lärare och upplevs som lugn och trygg av både lärare och elever.
Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 100% som sträcker sig till den 12/6 -2026 och som innefattar undervisning i gymnasiekurser i engelska och samhällskunskap samt att vara vikarie. Du kommer att undervisa både på teoretiska- och yrkesprogram. Tillträde är snarast möjligt och tjänsten är en ferietjänst.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare i engelska och samhällskunskap och brinner för att jobba med unga människor. Har du några års erfarenhet av undervisning på gymnasiet är det meriterande. Som person är du van att arbeta självständigt men har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du är bra på att möta elevernas olika behov och har förmåga att bygga goda relationer, både med elever och medarbetare. I klassrummet har du ett gott ledarskap och en strukturerad undervisning.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 18/2. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor Helene Mogefors, helene.mogefors@tyreso.se
, tel: 073-688 70 06
Rektor Emil Johansson, emil.johansson@tyreso.se
, tel: 072-469 53 82
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Emil Johansson 072-4695382
