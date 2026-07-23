Legitimerad gymnasielärare i biologi och kemi, 75 %
Svea Education AB / Gymnasielärarjobb / Sollentuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sollentuna
2026-07-23
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Vill du undervisa på en skola där entreprenörskap, relationer och verklighetsnära lärande står i centrum?
På Svea Gymnasium bygger vi inte bara lektioner – vi bygger framtidstro. Nu söker vi engagerade och behöriga gymnasielärare inom biologi, kemi, matematik, programmering och svenska som vill vara med och utveckla en växande verksamhet där idéer uppskattas och människor får möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Vi söker en engagerad och behörig gymnasielärare med behörighet i biologi och kemi för en tjänst på 75 %.
Du kommer att undervisa elever på gymnasienivå och vara en viktig del av vårt naturvetenskapliga arbetslag. Vi söker dig som vill inspirera elever genom en undervisning som väcker nyfikenhet, främjar kritiskt tänkande och skapar förståelse för naturvetenskapens betydelse i samhället.
Anställningen är tidsbegränsad under läsåret 2026/2027 med möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov.Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande läroplan
Inspirera och motivera elever i deras kunskapsutveckling
Bedöma och dokumentera elevers kunskaper och progression
Delta i arbetslagets och skolans utvecklingsarbete
Bidra till en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö
Mentorskap kan ingå i tjänstenKvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasiet biologi och kemi
God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att planera och strukturera undervisning
Ett elevnära och relationsskapande arbetssätt
God samarbetsförmåga och engagemang för skolutveckling
Meriterande
Erfarenhet av undervisning på gymnasiet
Behörighet i flera av de efterfrågade ämnena
Erfarenhet av digitala undervisningsverktyg
Erfarenhet av entreprenöriellt eller projektbaserat lärande
Vi erbjuder
En engagerad och utvecklingsinriktad arbetsplats
Kollegialt samarbete i ett positivt arbetsklimat
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
Närvarande skolledning och korta beslutsvägar
Friskvårdsbidrag, flexpension, kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Om Svea Gymnasium
Svea Gymnasium är en entreprenörsdriven gymnasieskola i Sollentuna där utbildning kombineras med näringsliv, innovation och nära relationer mellan elever och personal. Vi strävar efter att ge våra elever kunskaper, framtidstro och verktyg för att lyckas både i studier och arbetsliv.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: Augusti 2026
Omfattning: Deltid75%
Anställningsform: Visstidsanställning läsåret 2026/2027 med möjlighet till förlängning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Education AB
(org.nr 559119-8220)
Djupdalsvägen 10 (visa karta
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192 51 SOLLENTUNA Arbetsplats
Svea Gymnasium Jobbnummer
10009798