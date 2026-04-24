Legitimerad grundskollärare till Dalkjusans skola F-3
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-04-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Dalkjusans skola är belägen i västra delen av Trollhättan och är en F-3-skola med cirka 120 elever. Skolan är organiserad i en f-3 enhet med tillhörande fritidshem. Skola, förskoleklass och fritidshem arbetar integrerat för att skapa en trygg, tydlig och sammanhängande skoldag för eleverna.
På enheten arbetar vi i arbetslag med fokus på god undervisningskvalitet, tydliga strukturer och trygga relationer. Vi vill bygga en organisation som håller över tid, där eleverna möter vuxna som samarbetar, har gemensamma förhållningssätt och tar ansvar för helheten.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag, vara mentor och ansvara för undervisning och lärande i en klass med förekommande läraruppgifter enligt läroplan, kursplaner och din lärarlegitimation.
Du arbetar nära eleverna och har en central roll i att skapa struktur, studiero och goda förutsättningar för lärande. Samarbete med kollegor, fritidshem och elevhälsa är en självklar del av uppdraget. Du deltar aktivt i arbetslagets arbete samt i skolans systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
• planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument
• anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov, erfarenheter och förutsättningar
• skapa tillgängliga, trygga och utvecklande lärmiljöer
• arbeta med tydligt ledarskap i klassrummet och goda relationer till elever och vårdnadshavare
• bidra till ett professionellt och lösningsfokuserat samarbete i arbetslagetKvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare för undervisning i årskurs F-3.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet, med förmåga att skapa struktur, engagemang och arbetsro. Du är uppdragsmedveten och har god förståelse för skolans kompensatoriska uppdrag.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har goda kunskaper i att:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning
• följa upp elevers lärande och anpassa undervisningen därefter
• utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
Vi söker dig som:
• är ansvarstagande, positiv och flexibel
• har lätt för att samarbeta och bidra aktivt i arbetslag
• är lyhörd och har förmåga att se varje elevs behov
• arbetar strukturerat och lösningsfokuserat
• möter elever, kollegor och vårdnadshavare med ett professionellt förhållningssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som rektor...
Jag har höga förväntningar på dig - och lika höga förväntningar på oss som jobbar här tillsammans. På Dalkjusans skola är vi många vuxna runt eleverna och vi vet att det är i vardagen, i klassrummet och i samarbetet mellan oss som det verkliga arbetet sker.
Jag vill att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag och veta att du inte står ensam. Samtidigt förväntar jag mig att du tar ansvar för ditt ledarskap i klassrummet och för varje elevs lärande. Vi utvecklar undervisningen tillsammans, genom dialog, samarbete och gemensamt ansvar.
Vi jobbar målmedvetet och med höga ambitioner, men vi värnar också om arbetsglädje och gemenskap. När vi trivs tillsammans blir vi bättre för eleverna.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Cecilia Sokol 0520-208378 Jobbnummer
9873125