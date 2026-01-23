Legitimerad Fysioterapeuter varav en riktad mot utbildning
2026-01-23
Rehabenheten ansvarar för rehabilitering av patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i hemmet, på äldreboende, korttidsenheter och dagverksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen som fysioterapeut/sjukgymnast får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för.
För att ge de bästa förutsättningarna för våra patienter och för att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet, är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska stanna. Vi erbjuder mentorskap och en individanpassad introduktion för alla nyanställda och löpande utbildning och kompetensutveckling.
Under 2025 har en stor satsning gjorts på att utbilda vård- och omsorgspersonal i förflyttning med personlyft. Kommunen satsar nu vidare och Rehabenheten kommer även att utbilda vård-och omsorgspersonal i manuella förflyttningar.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Rollen som fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård är självständig och innebär att du bedömer, planerar, organiserar och utför rehabiliteringsinsatser, hjälpmedelsutprovning och behandlingar hos de patienter som du har ansvaret för.
Arbetet är varierande och innebär att du måste vara flexibel och kunna prioritera om snabbt då förutsättningarna ändras. Patientarbetet kan innebära allt från att få förflyttningar att fungera vid hemgång från sjukhuset, att träna rörlighet, medverka till att förbättra ett komplext sittande, minska smärta och att bibehålla andningsförmåga.
Du är tillsammans med arbetsterapeuten ansvarig för patientens rehabprocess och ni deltar i tvärprofessionella team med sjuksköterska, undersköterska, biståndsbedömare och enhetschef. Du har även nära kontakt med anhöriga och är en viktig länk mellan patient och andra vårdgivare. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss ansvarar du för att handleda och delegera vård- och omsorgspersonal. Du är ett stöd för övriga medarbetare i teamet runt patienten. Att bidra till verksamhetens förbättringsarbete är en självklar arbetsuppgift.
Lösningsfokuserad och prestigelös samverkan är en stor del av din roll och en framgångsfaktor i uppdraget. Du behöver kunna arbeta med både akut problematik och långsiktiga mål.
Delar av tjänsten kan komma att riktas mot utbildning av personal tillsammans med kollegor.
Vi arbetar dagtid vardagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som uppskattar bredden och variationen inom den kommunala hälso- och sjukvården. Erfarenhet från kommunal rehabilitering eller liknande är meriterande.
Du är en positiv och nyfiken person med god kommunikationsförmåga som har lätt för att bygga relationer med kollegor, patienter och anhöriga. Du är trygg och arbetar självständigt, men tar också ansvar i teamarbetet genom att samarbeta lösningsfokuserat och prestigelöst med övriga professioner. Du är flexibel och har förmåga att prioritera när det behövs. Du behärskar svenska språket både i tal och skrift. Körkort B för manuellt växlad bil är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun erbjuder vi kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen att besöka livetiskaraborg.se. Ersättning

Enligt avtal.
