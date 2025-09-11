Legitimerad fysioterapeut till Lillekärr Södra 51
2025-09-11
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!
Vi söker nu en fysioterapeut till vår arbetsgrupp i stadsområde Hisingen. I arbetet hos oss möter du många olika patienter, med olika rehabiliteringsbehov. Detta ger dig en stor variation i arbetet samt möjligheter att hela tiden utveckla din kompetens och lära nytt, tillsammans med patienter och kollegor i ett nära team.
Vi bedriver kommunal hälso- och sjukvård och ansvarar för rehabiliteringen för personer som bor i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende och på korttidsboende. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på patientens resurser och delaktighet. Som fysioterapeut utför du bedömningar, behandlingar och utvärderingar. Tillsammans med patienten arbetar du utefter patientens personcentrerade mål med insatser som syftar till att ge största möjliga självständighet i vardagen. I arbetet ingår också att handleda omvårdnadspersonal och delegera rehabiliteringsinsatser samt att förskriva och prova ut medicintekniska hjälpmedel. Korttidsenheten Silvergruvan ingår i akademiskt vård och omsorgsboende, där forskning och lärande är en del av verksamheten. Du kommer arbeta i team tillsammans med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och ha ett nära samarbete med enhetschefer, socialsekreterare och anhöriga. Tät samverkan med våra samarbetspartners är en förutsättning för goda resultat i rehabiliteringsarbetet. Tillsammans med teamet gör du skillnad för våra patienter!
Vi är en härlig arbetsgrupp med bred kompetens. Du har goda möjligheter att kunna utvecklas i ditt yrke då du möter en bred patientgrupp och arbetar mot olika verksamheter. I din anställning erbjuds du också utbildningar inom bland annat förflyttning och studier till VFU-handledare. Det finns även möjlighet att auskultera inom professionen för den som vill. Hos oss finns möjlighet att påverka och ha inflytande, i stort som smått. När vi gemensamt strävar efter att utveckla verksamheten skapas delaktighet och engagemang. Välkommen att bli en del av ett engagerat team!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du erfarenhet av rehabiliteringsarbete eller av kommunal hälso- och sjukvård är det meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt inneha B-körkort.
Som person är du engagerad, positiv och känner dig trygg i din yrkesroll. För arbetet krävs det att du har ett gott bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och är lyhörd för patientens behov. Du har förmåga att ta självständiga beslut i arbetet samtidigt som du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Var med och skapa världens bästa stad för ett långt och värdig liv, ansök till oss redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
