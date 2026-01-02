Legitimerad Fysioterapeut/sjukgymnast till Karolinska Universitetssjukhuset
2026-01-02
Vill du vara med och göra skillnad för patienter inom trauma och ortopedi? Vi söker en fysioterapeut som vill utvecklas i en stimulerande och lärorik miljö där du får arbeta i nära samarbete med erfarna kollegor.
Här blir du en del av ett fint team som tillsammans skapar den bästa vården, varje dag!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion efter dina erfarenheter och kunskaper
att bli en del av ett kompetent och engagerat team där du kommer få möjlighet att utveckla din kompetens chansen att utveckla vården för våra patienter,
möjlighet till stort erfarenhetsutbyte med kollegor samt erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella team
kompetensutveckling samt möjlighet att delta i interna utbildningar och utvecklingsprojekt
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Medicinsk Enhet Hälsoprofessioner har en viktig del i den vård som bedrivs inom Karolinska Universitetssjukhuset. Hos oss arbetar både arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. Handledning av studenter ingår som en naturlig del i din tjänst. I arbetsuppgifterna ingår också att bidra i utvecklandet av t.ex. vårdprogram och arbetsflöden utifrån evidens och patientens behov.
Vi söker nu en fysioterapeut till vår slutenvård inom trauma och ortopedi. Där får du får träffa patienter som drabbats av trauma och/eller ortopediska skador av olika slag. Vi har både planerad och akut kirurgi inom området. Du arbetar på en av slutenvårdsavdelningarna i team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Denna annons avser vikariat om 4 månader inom slutenvården inom trauma, ortopedi och plastik.
Vi söker dig som
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens sjukvård och bidra till klinisk forskning, utveckling och undervisning.
Utöver detta vill vi att du;
trivs med att arbeta tillsammans med andra människor för att nå gemensamma mål. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. För dig är det viktigt att sätta upp och hålla tidsramar
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Stor vikt läggs vid de personliga kompetenserna. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård
Magisterexamen/masterexamen och/eller specialistkompetens
Tidigare erfarenhet samt intresse av arbete med patienter inom trauma/ortopedi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
