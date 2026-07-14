Legitimerad fysioterapeut / sjukgymnast till hemrehab & Skärgårdshallen
Väddö Vård AB / Sjukgymnastjobb / Norrtälje Visa alla sjukgymnastjobb i Norrtälje
2026-07-14
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Vill du arbeta nära människor, göra verklig skillnad i deras vardag och samtidigt vara med och utveckla ett nytt sammanhang för träning, rehab och gemenskap?
Vi på Väddö Vård söker nu en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till vårt hemrehab-team – med en unik möjlighet att också arbeta i vår egen träningsmiljö, Skärgårdshallen.
Om rollen
Tjänsten är delad mellan:
• Hemrehab: du arbetar nära våra kunder i deras hemmiljö med bedömning, behandling och uppföljning
• Skärgårdshallen: du är med och bygger upp en plats för träning, rehabilitering och rörelseglädje för både våra kunder, personal och allmänhet
Här får du en ovanlig kombination av kliniskt arbete, frihet och utveckling, där du själv är med och formar innehållet.
Vi erbjuder
• En meningsfull roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• Variation mellan hembesök och arbete i träningsmiljö
• Ett nära och engagerat team
• En arbetsgivare som värdesätter kvalitet, kompetens och bemötande
Vi söker dig som
• Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
• Trivs med självständigt arbete men också gillar teamkänsla
• Har ett genuint intresse för människor och deras utveckling
• Är trygg i din yrkesroll och gillar att ta initiativ
• Har B-körkort (krav)
Erfarenhet av hemrehab eller äldrevård är meriterande, men inte avgörande – vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Väddö Vård är en väletablerad hemtjänst med höga resultat i kundnöjdhet. Vi arbetar nära våra kunder och strävar alltid efter att kombinera professionalism med värme.
Med Skärgårdshallen tar vi nästa steg, en plats för rörelse, rehabilitering och gemenskap i hjärtat av Väddö.Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till jobb@vaddovard.se
Ange rubriken fysioterapeut i ditt mail
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@vaddovard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väddö Vård AB
(org.nr 559098-0651) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002009