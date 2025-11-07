Legitimerad förskollärare till Sidensvansens förskola
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Förskolan Sidensvansen ligger centrumnära, med omedelbar tillgång till skog, mark och hav-en unik resurs för att upptäcka naturens skiftningar. Vi bedriver projektinriktad undervisning med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där genomtänkta lärmiljöer inspirerar till lärande både inne och ute. Vår verksamhet vilar på Bildningsförvaltningens vision "Ett gott liv" och tar sin utgångspunkt i barnens intressen, nyfikenhet och initiativ. Genom en gemensam modell för kollegialt lärande, stödd av forskning, skapar vi hög kvalitet, arbetsglädje och starkt engagemang.
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget.
Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. Dokumentationen kommer att ske i Unikum. I din profession som förskollärare i Oskarshamns kommun leder, planerar, dokumenterar och utvärderar du verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget med utgångspunkt från läroplanen. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer. Du och dina kollegor bidrar till att våra barn får en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan.
I samspel med omvärlden lär vi av varandra. Alla barn får känna tillfredställelse av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få känna att de är en tillgång till gruppen. Det är din uppgift att utgå ifrån barnets intresse och samtidigt medvetet rikta barnets lärande mot de mål utbildningen har.
Barnen har möjlighet att fördjupa och bredda sitt tänkande och sitt utforskande kring fenomen och material tillsammans med andra barn och vuxna. Det sker genom att vi utvecklar ett projekterande förhållningssätt som undervisningsform, en undervisning som är lekfull och ämnes överskridande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en förskollärarexamen med tillhörande legitimation. Utöver de akademiska kraven ser vi också dina personliga egenskaper som mycket viktiga, vi vill att du:
• har förmåga att samarbeta, entusiasmera och sprida arbetsglädje
• har ett ödmjukt förhållningssätt där god barnsyn och gott bemötande är givet, "alla kan och vill"
• ser barns olika behov och utifrån detta skapar kreativa lärmiljöer
• på ett strukturerat, kvalitetsmedvetet och flexibelt sätt är med och driver det dagliga arbetet
• trivs att arbeta i en verksamhet med tempo
• kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
intresse och kunskap i utepedagogiken
Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande rekrytering.
