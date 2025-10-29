Legitimerad förskollärare till förskolan Stenbocken, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Stenbocken förskola / Förskollärarjobb / Huddinge Visa alla förskollärarjobb i Huddinge
2025-10-29
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Stenbocken förskola i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om förskolan Stenbocken
Stenbocken ligger centralt i Skogås nära till kommunikationer som pendeltåg och buss. Förskolan ligger inbäddad mellan radhus och höghus och har en stor och utmanande gård. Vi har nära till bibliotek, lekparker, skogspartier och vattendrag.
På förskolan Stenbocken är det är viktigt att vara med i tiden, att våga vara föränderlig och lyhörda för barnen och gruppens framtida behov. Att vi blickar framåt och hittar nya utmaningar gör att vår förskolas kvalitet utvecklas kontinuerligt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och kreativitet och pedagogernas roll är att utmana barnen. Den pedagogiska verksamheten är utformad så att varje barn ska känna - Jag kan! Jag vill! Jag vågar!
Nu söker vi en positiv och engagerad förskollärare till vår fina förskola!
Om arbetet
I din roll som förskollärare arbetar du strukturerat, reflekterande och med ett tydligt barnperspektiv. Du besitter kunskap om det systematiska kvalitetsarbete där du planerar, genomför och följer upp undervisning i förskolan utifrån läroplanens mål. Du ser samarbetet med vårdnadshavarna som en självklarhet i det systematiska kvalitetsarbetet.
Som förskollärare ska du kunna leda ditt arbetslag men samtidigt lyssna in och ta tillvara på arbetslagets kompetens.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du har ett reflekterande arbets- och förhållningssätt och är medskapare i barns lärprocesser och driver undervisningen mot målen i läroplanen. Du är skicklig på att uttrycka dig i tal och skrift samt på att bygga förtroendefulla relationer till såväl barn, vårdnadshavare samt kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Maria Emmervall; maria.emmervall@huddinge.se
(mailto:maria.emmervall@huddinge.se
)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vi tillämpar löpande rekrytering och gör urval samt intervjuer under ansökningstiden.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Stenbocken förskola Kontakt
Rektor
Maria Emmervall maria.emmervall@huddinge.se 08-535 360 62 Jobbnummer
9578736