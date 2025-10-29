Legitimerad förskollärare till Belfragegatans förskola
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen, Belfragegatan fsk / Förskollärarjobb / Vänersborg
2025-10-29
Publiceringsdatum2025-10-29
Vi har behov av att utöka vår personalbemanning med en legitimerad förskollärare och söker nu dig som är intresserad av ett vikariat på Belfragegatans förskola.
Belfragegatans förskola är placerad i centrala delarna av Vänersborg och har plats för ca. 120 barn i åldrarna 1-6. Förskolan består av sex hemvister men barnen är under större delen av dagen uppdelad i mindre barngrupper.
Hos oss är det viktigt med ett positivt, inkluderande och flexibelt förhållningssätt.
Vi har en pedagogisk atmosfär där vi utgår från en scaffoldning stöttande undervisningsmiljö och där barnen möts av pedagoger som ser till deras bästa för att främja utveckling och lärande. För oss är det viktigt att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias tankar och filosofi som vi lyfter in utifrån vår lokala kontext på förskolan. Hos oss är pedagogerna medforskande och söker kunskapen tillsammans med barnen.
Känns det intressant? Tveka inte, utan sök tjänsten hos oss på Belfragegatans förskola
Tillsammans gör vi bra bättre.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår allt ansvar och alla arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget hos en förskollärare. Vi söker dig som är uppdragsmedveten och tillsammans med oss vill utveckla vår förskola utifrån förskolans styrdokument.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra förskollärare och barnskötare, där du som förskollärare ansvarar för undervisningen, det övriga pedagogiska arbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med kollegorna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad, positiv och legitimerad förskollärare. Du tycker att det är intressant och roligt att arbeta med barns utveckling och lärande och har lätt för att engagera dig i deras vardag. Du är van vid att kunna hantera många olika relationer och vet att det finns olika sätt att se på tillvaron, vilket också gör den spännande och intressant. Du tycker om ditt arbete och tar initiativ.
Ditt förhållningssätt och bemötande av barn och pedagoger är av stor betydelse.
Du behöver ha följande förmågor för denna tjänst:
Flexibel & stresstålighet
Mål och resultatorienterad
Ha samarbetsförmåga
Ha pedagogisk insikt
Alltid ha en helhetssyn Ha god simultanförmågaAnställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat tom. 260831
Omfattning: 100%
Tillträde: 260103 eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid: Schema 40 h
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Barn och utbildningsförvaltningen, Belfragegatan fsk Kontakt
Therese Larsson 0521-722534 Jobbnummer
9578829