Legitimerad förskollärare sökes till Öjebyns förskoleområde
2025-10-10
Här finns ett uppdrag för dig som vill ha ett fritt och ansvarfullt arbete där du samtidigt bidrar till en viktig samhällsfunktion. Som förskollärare får du använda din kreativitet och fantasi för att skapa en stimulerande miljö för barnen. Du skapar sociala relationer med barnen och får följa deras utveckling på nära håll. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret som du tillsammans med ditt arbetslag genomför. Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som legitimerad förskollärare är ditt ansvar att ge en meningsfull, utmanande och kreativ lärandemiljö för barnen. Tillsammans med dina kollegor kommer du att driva ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån förskolans läroplan med barnen i centrum. Observation, dokumentation, reflektion och analys är en viktig del i det arbetet.
Som pedagogisk ledare har du ett viktigt uppdrag i att skapa en trygg, stimulerande och demokratisk lärmiljö för barnen. Arbetet innebär ett stort samarbete med kollegor och föräldrakontakter.
Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en examen och legitimation som förskollärare. För uppdraget krävs goda pedagogiska insikter om förskolan och du bör vara förtrogen med förskolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom förskolan.
Som person ska du ha en vilja att jobba med barn och deras utveckling på ett ansvarstagande och tryggt sätt. För uppdraget behöver du god samarbetsförmåga och ha en vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Tidigare arbete med barn i behov av stöd är meriterande.
Mer om tjänsten
Omfattning i 100%
Tillträdesdag 260101 eller efter överenskommelse
Semesteranställning
Sista ansökningsdag 2025-10-26, urval kommer att ske löpande
Om behörig personal inte finns att tillgå, kan även du som är obehörig eller ännu inte legitimerad komma i fråga för en tidsbegränsad anställning enligt skollagen.
Innan anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Öjebyn är beläget ca 5 km från centrala stan. Verksamheterna tar emot barn i åldrarna ett till fem år. I närmiljön finns det skolor, bibliotek och lokalbuss.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolawww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Rektor Öjebyns förskoleområde
Sandra Fältmark sandra.fältmark@pitea.se 0911-696918 Jobbnummer
9551991