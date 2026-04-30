Legitimerad Förskollärare sökes till Daggmaskens förskola i Malmö

2026-04-30
Om tjänsten
Plats: Malmö (Norra Sofielund)
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning)
Tillträde: 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 20 maj 2026 (urval sker löpande)
Lön: Enligt avtal
Om Daggmaskens förskola
Daggmasken är ett av Malmös äldsta föräldrakooperativ, beläget i Norra Sofielund med närhet till parker, lekplatser och kulturutbud. Vi är en liten och stabil verksamhet med 32 barn fördelade på två avdelningar och ett engagerat team på åtta medarbetare.
Hos oss ansvarar pedagogerna för den dagliga verksamheten, medan föräldrarna driver den ekonomiska föreningen. Det skapar närhet mellan hem och förskola, ett starkt engagemang och goda förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten.
Det som gör oss unika
Liten barngrupp med god personaltäthet
Ett föräldrakooperativ med starkt engagemang och korta beslutsvägar
Stabil personalgrupp med lång erfarenhet och låg personalomsättning
God ekonomi som skapar trygghet och långsiktighet
Nära samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare
Vår pedagogik
Vi arbetar för att varje barn ska känna trygghet, tillhörighet och glädje i sitt lärande.
Genom lek, skapande, rörelse och sång skapar vi en lustfylld och utvecklande vardag. Vi är närvarande pedagoger som deltar aktivt i barnens aktiviteter och bygger trygga relationer.
Vår verksamhet präglas av delaktighet, respekt för olikheter och ett demokratiskt förhållningssätt. Vi lägger också stor vikt vid hållbarhet och är dagligen ute i vår inspirerande utemiljö.
Vi erbjuder
En liten verksamhet med nära samarbete och stort engagemang
Delaktighet att utveckla det pedagogiska arbetet
Ett arbetsklimat präglat av värme, engagemang och gemenskap
Goda arbetstider (öppettider 07.00-17.15)Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra, utveckla och dokumentera undervisningen utifrån läroplanen.
Du samarbetar nära kollegor för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö för barnen, och bidrar aktivt till en verksamhet där demokrati, solidaritet, jämlikhet och respekt genomsyrar vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare
Har några års erfarenhet
Är närvarande, engagerad och trygg i din yrkesroll
Har förmåga att se både det enskilda barnet och gruppens behov
Arbetar kreativt och lustfyllt med barns lärande
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar professionelltÖvrig information
Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt skollagen.Så ansöker du
Skicka CV, personligt brev och referenser till: rektor@daggmasken.se
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan, dock senast 20 maj 2026.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill vara med och skapa en trygg, glädjefylld och meningsfull vardag för våra barn.
Varmt välkommen med din ansökan!
E-post: rektor@daggmasken.se
https://www.daggmasken.se/
Daggmaskens föräldrakooperativa förskola
Styrelsen
Julia Brandelius personalansvarig@daggmasken.se
9884020