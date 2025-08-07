Legitimerad Farmaceut till Alby Apotek hel/deltid
2025-08-07
Din roll som Farmaceut (Apotekare/receptarie) i Alby Apotek Alby centrum. Vi söker en serviceinriktad och engagerad Farmaceut (apotekare/recepatrie) till Alby apotek.
Du kommer att expediera läkemedel till apotekskunderna som har blivit ordinerade läkemedel av förskrivaren, hjälpa apotekskunderna med att få hjälp för det de söker samt ge de rådgivning för de receptfria medicinerna eller produkterna de söker efter.
Om apoteket
Apoteket är beläget i Alby Centrum där det finns ett utbud av små butiker, restauranger samt en stor matbutik, en öppenvårdcentral, en tandklinik och en barnmorska mottagning. De apotekskunderna som söker oss kan variera mellan barnfamiljer, receptkunder, egenvårdskunder och äldre.
Du är välkommen till ett nytt fint apotek, mellan stort apotek som har många stamkunder sedan tidigare. Apoteket kommer att präglas av en fin service, skratt och glädje så det är viktigt att du har de här egenskaperna hos dig.
Vi kommer att jobba i team och vi kommer att erbjuda kunderna en finhjälp genom att skaffa en bra kundupplevelse.
Apoteket har öppet vardagar mellan 09.00-18.00 med lunchstängt 12.15-13.00, Lördag 10.00-14.00, Söndag stängt. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, även deltid kan tillämpas enligt överenskommelse. Startdatum sker även enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har högskola utbildning (legitimerad farmaceut/ Leg. Apotekare) och en merit om du har erfarenhet av tidigare apoteksjobb. En merit om du kan flera språk men krav är endast för svenska.
För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa och erbjuda våra kunder en professionell service. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar.
Din ansökan
Om du har det vi söker och du är intresserad av tjänsten tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV och ett personligt brev. Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju. Maila din ansökan till albyapotek@hotmail.com
. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: albyapotek@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Apovård Apotek AB
(org.nr 559411-9355), https://albyapotek.se/
Albyvägen 6
145 59 NORSBORG Arbetsplats
Kontakt:
Apotekschef
Apotekschef: Aseel Aloos
albyapotek@hotmail.com
0767010969

Jobbnummer:
9450052