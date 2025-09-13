Legitimerad djursjukskötare till Kristinehamn
2025-09-13
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Vill du ingå i ett sammansvetsat team med en varierad vardag?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
På mottagningen i Kristinehamn arbetar just nu 5 veterinärer, en legitimerad djursjukskötare och en djurvårdare. Vi kommer att utöka bemanningen inför 2026. Vi har en jättefin och rymlig lokal som är väl anpassad för vår typ av verksamhet så utvecklingsmöjligheterna är mycket goda.Publiceringsdatum2025-09-13Arbetsuppgifter
Som legitimerad djursjukskötare är du en viktig del i vårt team. Vi erbjuder en varierad vardag med många olika verksamheter där den ena dagen inte är den andra lik. Du har tillsammans med dina kollegor ett stort ansvar för att lösa och utföra de arbetsuppgifter som behövs utifrån dagens behov. Du arbetar också prestigelöst med målet att våra patienter, kunder och inte minst vi själva ska trivas, må bra och ha kul på jobbet varje dag. Du kommer till stor del vara vårt ansikte utåt och har ofta den inledande kontakten med våra kunder, både på mottagningen och i telefon.
Som djursjukskötare kommer du att vara en nyckelperson på mottagningen. Du kommer att ha egna bokningar på smådjurkliniken anpassade efter din kompetens och delegering. Arbete med anestesi både i samband med kirurgi och tandvård ingår i tjänsten. I övrigt går mycket av arbetet ut på att underlätta för veterinärerna tex genom att göra röntgenundersökningar, utföra provtagningar och ge infusioner.
Utöver det medicinska arbetet ingår även uppgifter som reception, kassahantering, försäljning och tidsbokning. Dessutom instrumentvård, hygienarbete och viss rådgivning. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i alla delar av verksamheten. Vi söker dig som har intresse för anestesi, vårdhygien, kundbemötande och djur så klart. Genom samarbete och effektiva arbetssätt kan vi hjälpa fler djur varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare med gedigen erfarenhet av djursjukvårdande arbete med främst smådjur. Du bör vara självgående och tycka om effektiva arbetssätt och teamarbete. Då vår verksamhet även består av akutsjukvård både på mottagningen och ute i fält så krävs ett gott öga för prioriteringar och planering av arbetet för att skapa ett bra flöde i arbetsdagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens och söker en medarbetare som vill dela med sig av erfarenheter och även är intresserad av verksamhetsutveckling. Erfarenhet från både smådjur och häst men även lantbruksdjur är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så tveka inte att söka tjänsten redan nu.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-14824/2025". Omfattning
