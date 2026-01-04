Legitimerad djursjukskötare som är självgående på tand
2026-01-04
Vi är en mindre, privatägd klinik med höga ambitioner som nu vill välkomna ytterligare en legitimerad djursjukskötare till vårt team.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som gärna arbetar med tandvård och anestesi av hund och katt, och gärna även andra smådjur. Tjänsten utformas efter kompetens och intresse men vi söker främst någon som vill vara ansvarig för vår tandavdelning. Förutom tand och operation ingår sedvanligt arbete för DSS på poliklinik. Det finns också möjlighet att ha en lista med egna patienter.
Hos oss jobbar i dag 2 veterinärer, 2 djursjukskötare, 3 djurvårdare och 1 receptionist. Vi har korta beslutsvägar, stor möjlighet till inflytande och ett arbetsklimat där varje persons erfarenhet och åsikter räknas. Vi har höga ambitioner när det gäller vård och bemötande, men också en stor respekt för att arbetet ska vara hållbart över tid.
Vi har inga jourer. Kliniken har kvällsöppet till kl. 19 på måndagar och tisdagar. På fredagar stänger vi kl 15. Våra personalutrymmen är nya och genomtänkta, och vi lägger mycket kraft på personalvård, friskvård, delaktighet och vidareutbildning. I samma byggnad finns även ett gym, bara en trappa upp, som vi gärna använder.
Vi söker en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och som uppskattar att arbeta på en mindre klinik där varje person spelar en viktig roll. Om du vill arbeta på en plats där din kompetens tas tillvara, där du blir sedd och där omtanke gäller både patienter och personal, hoppas vi att du hör av dig.
Kliniken ligger i natursköna Stallarholmen, nära Strängnäs, Västerås, Eskilstuna, Enköping och inte allt för långt från Stockholm. Gott om fri parkering.
Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: katarina@vetistallis.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandelin Veterinärpraktik AB
Brogatan 21
645 61 STALLARHOLMEN
Veterinären i Stallarholmen
Ägare, Leg. veterinär.
katarina@vetistallis.se 0152-440889
