Legitimerad djursjukskötare sökes till Veteriet
2026-02-23
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där din kompetens uppskattas och där vi tillsammans skapar den bästa möjliga vården för våra patienter utifrån de förutsättningar vi har på en liten klinik.
På Veteriet är vi ett engagerat och sammansvetsat team som brinner för god djursjukvård och ett varmt bemötande - både mot våra patienter och deras ägare. Vi är stolta över vår fina klinik där samarbete, respekt och skratt ska vara en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare och som gärna har ett genuint intresse för anestesi. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av teamet. De dagar som det inte är sövningar på programmet kommer du hjälpa veterinärerna på polikliniken eller ha en egen lista med tex vaccinationer och hankatts kastrationer eller det som du känner dig trygg med.
Vi erbjuder
En trygg och positiv arbetsplats med god sammanhållning
Kompetenta och stöttande kollegor
En arbetsgivare som värdesätter balans, trivsel och arbetsglädje
Vi söker dig som
Är legitimerad djursjukskötare
Har intresse och gärna erfarenhet av narkos
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Bidrar till god stämning och ett gott teamarbete
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till martina@veteriet.se
och berätta mer om dig själv - vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Veteriet
Tjänsten är på 50-100 % beroende på vad som passar dig bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: martina@veteriet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterinär Martina Ekström AB
(org.nr 559178-6818)
Carlbecksvägen 1A (visa karta
)
542 32 MARIESTAD Arbetsplats
Veteriet Jobbnummer
9756976