Legitimerad Djursjukskötare eller Djurvårdare
Hemlingby Djurklinik AB / Djurskötarjobb / Gävle Visa alla djurskötarjobb i Gävle
2026-03-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemlingby Djurklinik AB i Gävle
Är du en legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare som brinner för djursjukvård och vill arbeta i ett team där samarbete, omtanke och kvalitet står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Kom och jobba med oss!
Hemlingby Djurklinik är en privatägd smådjursklinik där vi lägger stort personligt engagemang i både våra patienter, djurägare och vår personal. Hos oss arbetar vi i ett sammansvetsat team med fokus på högkvalitativ djursjukvård och ett varmt bemötande.
Vår klinik är välutrustad med bland annat digital röntgen, eget laboratorium, gasnarkos, ultraljud, modern tandutrustning samt tandröntgen, vilket ger goda möjligheter att arbeta med avancerad och varierad djursjukvård.
Vi söker nu en legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare, gärna med några års erfarenhet från arbete på djurklinik eller djursjukhus. Erfarenhet eller särskilt intresse för tandvård är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Assistera veterinär vid undersökningar och behandlingar
Omvårdnad av inneliggande patienter
Provtagning och laboratoriearbete
Kundkontakt och rådgivning till djurägare
Reception
Vi söker dig som:
Är legitimerad djursjukskötare eller utbildad djurvårdare
Har ett genuint engagemang för djurens välmående
Är ansvarstagande, flexibel och trivs i team
Har ett varmt bemötande mot både djur och djurägare
Anställningsform
Tillsvidareanställning men tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer hålls löpande. Vi ser fram emot att välkomna vår nya kollega!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: hemlingbydjurklinik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemlingby Djurklinik AB
(org.nr 559020-6958) Jobbnummer
9778564