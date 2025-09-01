Legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3
2025-09-01
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige
Gnesta Veterinärpraktik växer - vill du bli en del av vårt team?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom anestesi, poliklinik, reception och telefonbokning på djurklinik. Du brinner för att ge varje djurägare ett professionellt och varmt bemötande, och har ett driv att bidra till både arbetsglädje och god djursjukvård.
Hos oss är arbetsuppgifterna varierande, och din kompetens tas verkligen till vara. Vi erbjuder kompetensutveckling, flexibelt schema och ett starkt team av hjälpsamma kollegor.
Om kliniken
Vi har fem poliklinikrum, ultraljud, digital röntgen, eget laboratorium och två operationssalar med inhalationsnarkos - en för sterila ingrepp och en för tandvård. I dagsläget är vi 16 engagerade medarbetare som tillsammans utvecklar verksamheten framåt.
Gnesta Veterinärpraktik är en trygg och växande arbetsplats med gott rykte och hög kundnöjdhet. Här värdesätter vi delaktighet, arbetsglädje och lyhördhet - både för våra patienter och för varandra.
Intresserad?
Skicka ditt CV och personliga brev, eller hör av dig med frågor till: personalgnestavet@gmail.com
Erfarenhet är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: personalgnestavet@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta veterinärpraktik AB
(org.nr 556942-4087), https://www.gnestaveterinarpraktik.se/
Kullagatan 4 (visa karta
)
646 31 GNESTA Arbetsplats
Gnesta Veterinärpraktik AB Jobbnummer
9485155