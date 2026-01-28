Legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2/3
2026-01-28
Leg. djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2/3 sökes till Gnesta Veterinärpraktik
vill du bli en del av vårt härliga team?
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete på djurklinik, och som är trygg i att arbeta med anestesi eller god erfarenhet av djurvård. Du är antingen legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare på nivå 2/3. Erfarenhet inom poliklinik, reception och telefonbokning är meriterande.
Du har ett professionellt och varmt bemötande mot djurägare och trivs med att bidra till ett gott samarbete och en positiv stämning på arbetsplatsen.
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där din kompetens verkligen kommer till sin rätt. Vi erbjuder kompetensutveckling, flexibelt schema och en arbetsmiljö där trivsel och delaktighet är viktiga ledord.
Om kliniken
Gnesta Veterinärpraktik är en växande smådjursklinik med fem poliklinikrum, ultraljud, digital röntgen, eget laboratorium och två operationssalar med inhalationsnarkos - en för sterila ingrepp och en för tandvård.
I dagsläget är vi 16 engagerade medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt med fokus på god djursjukvård, omtanke och arbetsglädje.
Här möts du av ett sammanhållet och hjälpsamt team där vi värdesätter både kvalitet och humor i vardagen. Vi är stolta över vårt goda rykte och vår höga kundnöjdhet - och vi hoppas att du vill vara med och fortsätta bygga på det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: personalgnestavet@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta veterinärpraktik AB
(org.nr 556942-4087), https://www.gnestaveterinarpraktik.se/
Kullagatan 4 (visa karta
)
646 31 GNESTA Arbetsplats
Gnesta Veterinärpraktik AB Jobbnummer
9708643