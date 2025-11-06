Legitimerad djursjukskötare/dv3 med narkosvana
Är du legitimerad djursjukskötare som brinner för akutsjukvård? Älskar du att fjällvandra och åka skidor? Är afterwork för dig en kolbulle runt elden hellre än en drink på krogen? Då kanske du är den vi söker!
Östersunds Djursjukhus söker legitimerad djursjukskötare/dv3 med narkosvana! Östersunds Djursjukhus är ett dygnet runt öppet djursjukhus med ca 70 medarbetare. Sedan februari 2022 är vi en del av IVC/Evidensia. Vår målsättning är att leverera högkvalitativ djursjukvård med hög tillgänglighet och med omsorg och omtanke omvåramedarbetare, våra patienter, våra djurägare och vår omvärld. Djursjukhuset är en viktig remissinstans i norra Sverige och vi erbjuder avanceradeortopediska ochkirurgiska ingrepp samt intensiv- och stationärvård dygnet runt i våra fina lokaler. Vi har ett nära samarbete med Ejra Djurklinik och Åre djurklinik där vi hjälps åt med bemanning och fortlöpande har gemensamma internutbildningar för att utveckla vår kompetens. Då våra medarbetare är det viktigaste för oss anstränger vi oss för att göra det där lilla extra; vi har bland annat ett generöst friskvårdsbidrag på 3000 kr per år, massagestolar på klinikerna, ansluten till företagshälsovård mm. Vi satsar mycket på internutbildning för att alla ska ges möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, vi har bland annat anestesironder varje vecka och gemensam sköterskeakademi. Inom Evidensia finns även ett stort utbud av kurser, utbildningar, artiklar med mera att tillgå på intranätet. Vi arbetar med medarbetarskap för att tillsammans skapa en trivsam, inkluderande och hållbar arbetsmiljö där vi har lätt till skratt och stöttar varandra i vardagen. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig inkluderad i verksamhetsutvecklingen och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Vi är inte perfekta men vi försöker att bli så bra vi bara kan! Vem söker vi? Nu söker vi dig som är legitimerad djursjukskötare/dv3 med narkosvana och som vill ha en utvecklande och stimulerande arbetsplats och som tillsammans med fantastiska kollegor vill vara en del av en framgångsrik och spännande verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och flexibilitet. Du har lätt för att ingå i team och är lösningsorienterad. Du söver självständigt och är trygg med anestesi av akutpatienter. Ort: Östersund Tjänst: Vi söker nu både sköterska för graviditetsvikariat och sköterska för tillsvidareanställning. Omfattning: Heltid eller deltid Sista dag att ansöka är Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För information och ansökan: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef operation/rehab Mirja Karlsson på mirja.karlsson@evidensia.se
Har du frågor om hur det är att arbeta här är du välkommen att kontakta medarbetare Pernilla på pernilla.bengtsson@evidensia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag. Ersättning
