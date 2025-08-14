Legitimerad dietist sökes till Ätstörningsmottagningen i Halmstad
2025-08-14
Om arbetet
Som dietist på Ätstörningsmottagningen utgör du en viktig kugge i behandlingsarbetet med ätstörningspatienter.
Arbetet innebär att delta i behandlingskonferens, delta i behandlingsplanering för nutritionsdelen av behandlingen, med hänsyn taget till ätstörningsbehandlingens innehåll, ofta i en konsultativ roll gentemot andra behandlare. Nutritionsbedömning, psykoedukation vad gäller kost och näring samt motiverande arbete är centrala. Även förskrivning av näringsdrycker och andra näringspreparat.
Tjänsten innebär även konsultation gentemot mot BUP-mottagningarna i närområdet gällande nutritionsproblem hos patienter som har pågående kontakt på dessa mottagningar.
Det finns utrymme att forma sitt eget arbete. Det kan även bli aktuellt med utbildning för behandlare och anhöriga. På Ätstörningsmottagningen i Varberg finns en anställd dietist som blir din kollega med vilken du kan ta hjälp av och samverka med.
Vi kan erbjuda dig som söker:
- Delaktighet i vår arbetsgrupp som har en bra sammanhållning, ett gott och vänligt arbetsklimat.
- Intressant, meningsfullt och utvecklande arbete.
- Återkommande föreläsningar och utbildningar för att öka din kompetens.
- Handledning.
Om arbetsplatsen
I Region Halland är ätstörningsvården organisatoriskt samlad under Barn-och ungdomspsykiatrin. Det finns två Ätstörningsmottagningar, en i Varberg och en i Halmstad. Vårt uppdrag är att behandla barn, tonåringar och vuxna med allvarliga ätstörningar såsom anorexia nervosa, bulimia nervosa samt ospecificerad ätstörning. Behandlingen sker individuellt och/eller i grupp samt genom familjebehandling och dagvård. Vi har ett brett utbud av behandlingsmetoder och vi har medarbetare med hög kompetens och dokumenterat goda behandlingsresultat. Hos oss arbetar psykologer, behandlingspedagoger, läkare, dietister, kuratorer, psykiatrisjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut och sekreterare.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist och har ett stort intresse för patienter med ätstörningar. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med patienter med ätstörningar och/eller patienter med andra psykiatriska diagnoser. Din öppenhet och ditt intresse för att skaffa dig mer insyn i det terapeutiska arbetet för patienter med ätstörningar och hur en dietist på bästa vis kan stödja patientens tillfrisknande uppskattas.
Du är ansvarstagande och ser dig själv som en flexibel och samarbetsvillig teammedlem. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och bidra med ditt specifika perspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete. Läsa mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-i-region-halland/formaner-for-dig-som-anstalld/.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Elinor Sjöns 035-134420 Jobbnummer
9458407