Legitimerad BMA till Avdelningen för Patologi och Viltsjukdomar
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
Tillsvidareanställning | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2026-03-15
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Vår vision är "Friska djur - trygga människor". Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. SVA är en beredskapsmyndighet och ingår i det svenska totalförsvaret.
I SVA:s arbete som central- och referenslaboratorium för veterinärmedicinsk diagnostik utgör avdelningen för patologi och viltsjukdomar en viktig länk. Djur och djurorgan skickas in till avdelningen från hela landet för obduktion och/eller histopatologisk undersökning. Det diagnostiska arbetet omfattar många djurslag. Avdelningen utför också rättspatologiska undersökningar. Avdelningen förenar traditionell och modern biomedicinsk diagnostik med ett målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete för snabbare och säkrare diagnostik.
Patologiverksamheten är viktig för att kunna följa sjukdomsläget i Sverige och avdelningen har ett särskilt uppdrag med att övervaka sjukdomsläget i Sverige.Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Vill du arbeta i en varierad roll där precision och djurhälsa står i fokus? Vi söker nu en engagerad och legitimerad BMA som vill bli en del av vårt team inom rutinverksamheten för veterinärmedicinsk patologi!
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du en nyckelroll i den diagnostiska kedjan. Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierande och omfattar hela processen från utskärning av vävnad till färdigt diagnostiserat snitt.
Utskärningen sköts idag till största del av BMA och laboratorieassistent, och vid större utskärningar är du behjälplig någon av våra veterinärer. I din vardag ingår dagliga, manuella, specialfärgningar, samt immunhistokemi (IHC) som körs med hjälp av instrument. Vi har även påbörjat arbetet med digital patologi så erfarenhet av scanning av glas är önskvärt.
Hos oss får du arbeta i en spännande miljö där teknisk skicklighet möter medicinsk nytta. Vi växer tillsammans för att leverera bästa möjliga kvalitet till våra kunder och för djurens hälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad BMA
• Har dokumenterad erfarenhet av histopatologisk verksamhet.
• Är noggrann och kvalitetsmedveten - för oss räknas varje snitt.
• Trivs med att samarbeta i grupp, men har drivet att arbeta självständigt när det krävs.
• Har god IT-vana och behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande om du har praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper inom histopatologi samt arbetat med scanning av glas. Vi ser gärna att du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 100% på heltid. Tillträde enligt ö.k. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Vi vill att CV och personligt brev skrivs på svenska.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Ulrika L Pettersson, t.f sektionschef på 018-67 43 07 alternativt. ulrika.pettersson@sva.se
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
