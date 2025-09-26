Legitimerad Biomedicinsk analytiker till ME Klinisk fysiologi
2025-09-26
Är du en biomedicinsk analytiker med längre eller kortare erfarenhet av diagnostik inom Klinisk fysiologi, forskningsengagemang och/eller metodutveckling? Vill du arbeta med avancerad hjärt- och kärlultraljudsdiagnostik, MR hjärta och lungfunktionsutredningar bland andra spännande metoder på ett av världens topp tio bästa sjukhus? Då ska du läsa vidare!
Du erbjuds
en spännande karriär hos oss på medicinska enheten (ME) Klinisk Fysiologi med utvecklingsmöjligheter för biomedicinska analytiker (BMA) där man kan specialisera sig inom olika metoder, inneha sektions- eller delmetodansvar inom större sektioner och möjlighet att komma in på nyare metoder inom klinisk fysiologi som MR-hjärta
möjligheter inom olika utbildningssammanhang som inrikes/utrikes kurser eller kongresser och forskningsprojekt.
Tillsammans med BMA-gruppen och sektionsledningarna fortsätter vi att planera framtiden och strukturera processerna för svarsskrivning och signeringsrätt
möjlighet för särskilt forskningsintresserade att medverka i forskningsprojekt i större eller mindre utsträckning inom vår aktiva forskningsenhet med flertal omfattande studier inom bland annat hjärtoch kärl MR, hjärt- och kärlultraljud och arbets- och lungfysiologi
arbete inom patientflöden som är unika för Karolinska universitetssjukhuset i regionen, exempelvis att med MR och ultraljudsdiagnostik undersöka patienter med medfödda hjärtfel, patienter som ska eller har genomgått thoraxkirurgiskt ingrepp och även patienter som har fått en hjärtpump i väntan på att bli hjärttransplanterade
Skulle du vilja spetsutbilda dig inom kärldiagnostik? Då finns det möjligheter även där att erbjuda, då kärlkirurgen finns hos oss och bland annat utförs bengraft-, (T)EVAR- och dialysfistel-kontroller samt njurartärundersökningar bland många andra kärlmetoder.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
ME Klinisk Fysiologi finns i både i Solna och Huddinge och är av SWEDAC en ackrediterad verksamhet enligt standard SS-EN ISO 15189:2022 och är en av de största enheterna för Klinisk fysiologi i landet med ca 90 kollegor. Vi som arbetar på enheten är läkare med Klinisk fysiologi som specialitet, biomedicinska analytiker med inriktning Klinisk fysiologi, MR fysiker, IT-ingenjör och undersköterskor med administrativ inriktning. Vi har även ett gott och nära samarbete med vårdadministrationen inom temat. Tjänsterna som annonseras här är i första hand förlagda i Solna, och då vår verksamhet finns i både Huddinge och Solna så kan det finnas möjlighet till en intern rotation.
Vi bedriver avancerad och högspecialiserad akut och poliklinisk kardiovaskulär diagnostik, vilket omfattar cirka 40 000 undersökningar per år utförande:
Hjärt- och kärlultraljudsundersökningar
EKG/Arbetsprov/Holterundersökningar
Lungfunktionsutredningar
Myokardscintigrafiundersökningar
MR-hjärta/kärl undersökningar
Hjärtkateteriseringar och hjärtbiopsier.
Du kommer att arbeta med ovannämnda metoderna i en omfattning som speglar verksamhetens behov och dina egna önskemål och ambitioner i en utvecklande arbetsmiljö med möjlighet till avancering och större ansvarstagande. Vi vill att du ska trivas med arbetsuppgifterna och vi lägger stor vikt vid att satsa på kompetensutveckling av vår personal.
Vi har implementerat den regionsövergripande kompetensstegen för BMA inom Klinisk fysiologi inom vilken du placeras utifrån din kompetens, vidareutbildning och uppdrag och vi arbetar löpande tillsammans för att våra BMA kollegor ska kunna utvecklas så att de kan nå sina personliga kliniska, utbildnings- och karriärsmål. Vi har lång erfarenhet av att spetsutbilda BMA och vill erbjuda dig chansen att ta del av den möjligheten!
Vi söker dig som
är nytänkande, ansvarskännande, lösningsorienterad och som kan organisera och prioritera arbetsuppgifter
är flexibel, strukturerad och har en god kommunikations- och samarbetsförmåga då kapacitet att arbeta både självständigt och i grupp genomsyrar våra arbetssätt
är engagerad, tar initiativ, tar ditt medarbetarskap på allvar och vill utveckla din kompetens, och bidrar på så sätt till att ständigt utveckla verksamheten
precis som vårt engagerade gäng, känner glädje i ditt arbete och sprider den positiva energin till din omgivning.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi
Meriterande:
Tidigare erfarenhet/kunskap av hjärt- eller kärlultraljudsundersökningar, sektions-, kvalitets- eller metodansvar
Erfarenhet inom forskning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Klinisk fysiologi Kontakt
Pouneh Moradinia
9528754