Legitimerad biomedicinsk analytiker till Klinisk mikrobiologi
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2026-06-22
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker som vill bidra till den viktiga verksamheten inom klinisk mikrobiologi? Vi söker dig som vill bli en del av enheten molekylär mikrobiologi och göra skillnad inom diagnostiken genom noggrant och kvalitetsmedvetet arbete. I denna roll kommer du att ha möjlighet att arbeta med duktiga kollegor och gemensamt med dem ta ansvar för analysverksamheten i en spännande och varierad miljö.
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du att:
Utföra analyser inom molekylär mikrobiologi med hög precision och kvalitet.
Bidra till arbetet med att utveckla och optimera våra rutiner och metoder.
Samverka med kollegor för att nå gemensamma mål.
Utveckla dina kunskaper och färdigheter genom kontinuerlig utbildning.
Vi värdesätter självständighet och en målinriktad inställning, samtidigt som du tycker om att arbeta i grupp och samarbeta med kollegor. Om du är strukturerad, har god muntlig kommunikation och en stark känsla för kvalitet, är detta jobbet för dig! Tveka inte att söka och bli en del av molekylär mikrobiologi, där din insats verkligen gör skillnad.Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad biomedicinsk analytiker vid Klinisk mikrobiologi, molekylär mikrobiologi kommer du att utföra arbetsuppgifter som inkluderar:
Utföra diagnostiska molekylärbiologiska analyser av mikrobiologiska prover med hög precision och noggrannhet.
Tolka och rapportera analysresultat samt säkerställa att de uppfyller våra kvalitetsstandarder.
Bidra till utvecklingen och valideringen av nya analyser och metoder.
Kommunicera effektivt med kollegor för att säkerställa en smidig arbetsprocess.
Delta i kvalitetsarbete och förbättringsprojekt för att optimera enhetens verksamhet.
Samarbeta med andra yrkesgrupper inom vården för att ge bästa möjliga vård till patienterna.
Handleda studenter inom deras verksamhetsförlagda utbildning.
Om du har ett starkt intresse för mikrobiologi och vill göra en verklig skillnad, ser vi fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker med erfarenhet inom klinisk mikrobiologi och/eller molekylärbiologi.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter.
Resultatinriktad med en vilja att nå uppsatta mål.
Du uttrycker dig väl muntligt och kan kommunicera bra med kollegor och annan personal inom vården.
Visar god samarbetsförmåga och kan arbeta bra i grupp.
Är strukturerad och har förmågan att organisera och prioritera arbetsuppgifter.
Är medveten om vikten av kvalitet i vårt arbete och strävar alltid efter att säkerställa högsta standard.
Vi söker dig som är engagerad och tycker om ditt yrke som biomedicinsk analytiker. Du kommer i din roll bidra till att förbättra patientvården genom noggrant och effektivt arbete. Tillsammans tar vi oss an utmaningar och strävar efter att göra skillnad!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
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Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Guldhedsgatan 10A (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk mikrobiologi Kontakt
Vårdförbundet, Malin Warholm malin.warholm@vgregion.se 031-3424945 Jobbnummer
9971733