Legitimerad audionom till hörselvården - en bred och utvecklande roll
Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik inom Sinnescentrum, Region Östergötland som svarar för all sjukvård i regionen inom öron-, näs- och halsspecialiteten.
Som universitetsklinik har vi tre huvuduppdrag; att bedriva specialiserad vård, undervisa samt bedriva forskning och utveckling. Region Östergötland består av tre hörselvårdskliniker med cirka 60 anställda, där vi nu söker en kollega till vårt team i Linköping på Universitetssjukhuset!
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha en bred och varierad utmaning i din yrkesroll som audionom. Hos oss kan du få arbeta med hela vårdkedjan - från diagnostik till rehabilitering och habilitering.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
objektiva och psykoakustiska mätmetoder.
stöd och uppföljning av patienter med hörselnedsättning.
fördjupad rehabiliterande insatser inom hörselvården.
I vårt uppdrag ingår även att bedriva vård på vårdcentraler runt om i regionen för att öka tillgängligheten för patienterna. Därför är det ett krav att du har B-körkort och kan köra bil.
Som ny hos oss arbetar du tillsammans med flera olika yrkeskategorier med varierande erfarenhet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas i din roll som audionom och beroende på intresse finns möjlighet till vidareutbildning och subspecialisering. Specialisering kan exempelvis vara barnhabilitering, tinnitusrehabilitering eller balansmätningar.
Hos oss möts du av trevliga och engagerade kollegor. Du får en trygg introduktion på din nya arbetsplats och blir snabbt en del av gemenskapen i teamet.
Arbetsgrupp
På Universitetssjukhuset i Linköping arbetar idag 15 audionomer i en dynamisk och kunnig verksamhet. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team med cirka 30 medarbetare från 13 olika professioner, där många samarbetar regionövergripande. Tillsammans skapar vi en bred kompetens, ett stimulerande arbetsklimat och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling.
Delar av verksamheten har nyligen flyttat in i splitternya, moderna lokaler med en genomtänkt arbetsmiljö som skapar goda förutsättningar för både fokus och samarbete. Som audionom hos oss arbetar du både i de nya lokalerna och i våra övriga verksamhetsmiljöer på Universitetssjukhuset.
Om dig
Du är legitimerad audionom, gärna med erfarenhet av yrket. Praktisk erfarenhet som audionom är meriterande, liksom tidigare arbete inom patientnära vård.
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett gott och professionellt bemötande, arbetar personcentrerat och sätter alltid patientens behov i fokus.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete för att bidra till ett effektivt patientflöde och hög vårdkvalitet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och social kompetens.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
