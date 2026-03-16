Legitimerad Arbetsterapeut till Vallentuna Rehab
2026-03-16
Legitimerad Arbetsterapeut till Vallentuna Rehab
Vallentuna växer och vi behöver utöka vår Arbetsterapeutgrupp så vi söker dig som är leg.
arbetsterapeut med några års erfarenhet, gärna inom området primärvård, och som vill arbeta i en positiv, omväxlande och stimulerande arbetsmiljö. Du kommer till en väletablerad, trivsam mottagning med gott arbetsklimat och bra rykte och en fantastisk trevlig arbetsgrupp som du kan få möjlighet att bli en del av.
Vallentuna Rehab tillhör Vallentuna Vårdenhet och är en del av SLSO. Inom Vallentuna vårdenhet finns också Vaxholm Rehab. Mottagningen Vallentuna rehab ligger mitt i Vallentuna i Korallenhuset och mottagningen i Vaxholm ligger mitt i Vaxholm stad, på Kapellgatan. I Vallentuna finns tre husläkarmottagningar varav två finns på samma adress, den tredje finns i centrum. Idag finns ett upparbetat samarbete både med Vallentuna kommun och husläkarmottagningarna.
Vi är 21 medarbetare inom Rehab, 17 i Vallentuna och 6 i Vaxholm som ombesörjer rehabilitering för våra patienter. I Vallentuna och Vaxholm arbetar idag 4 arbetsterapeuter. Vi har hemrehabteam, arbetsterapeutmottagning, sjukgymnast/fysioterapeut mottagning, dietistmottagning samt kiropraktormottagning. Vi har 3 sjukgymnaster med specialistkompetens inom ortopedi. Vi har olika skolor såsom artrosskolor fysiska och digitala, Aktiv livsstil, Smärtskolor mm. Arbetsterapeuterna, sjukgymnasterna/fysioterapeuterna och dietister handleder studenter i alla terminer. Vi har regelbundna internutbildningar och utbildar oss inom verksamhetens område.
Vi har mentorskap av erfarna kollegor och det finns alltid någon att bolla yrkesspecifika frågor, idéer och tankar med. Du kan läsa mer om oss på Vallentuna rehab
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss.
Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Som Arbetsterapeut hos oss möter du patienter i alla åldrar och med olika typer av diagnoser. Du kommer att arbeta i team tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut och ibland dietist. Du kommer även träffa patienter individuellt både i hemmet och på mottagningen. Du gör hembesök för bla bedömning av aktivitetsförmåga och hjälpmedelsbehov, förskrivning av hjälpmedel och utredning inför bostadsanpassning. Du kommer också att arbeta med minnesutredningar och arbetsförmågebedömningar. Saknar du kompetens inom minnesutredningar eller arbetsförmågebedömningar erbjuder vi möjlighet till vidareutbildning.
Vallentuna rehab och Vaxholm rehab är en och samma enhet och samarbetar för att uppfylla uppdraget. Din huvudsakliga arbetsplats kommer vara Vallentuna.
Eftersom arbetet till stor del sker i patientens bostad kan du inte vara allergisk mot husdjur eller cigarettrök.
Vi dokumenterar i Take Care
Legitimerad Arbetsterapeut. Magisterexamen är meriterande. Erfarenhet som legitimerad arbetsterapeut i primärvård är meriterande.
B-körkort för växlad bil är ett krav
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med stor möjlighet till tillsvidareanställning, heltid måndag-fredag 40h/v. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang samt god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är för oss mycket viktigt. Du ska också vara självständig då arbetet innebär många egna beslut.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Vallentuna Rehab
Charlotte Helander, Enhetschef 08-12349367
9798402