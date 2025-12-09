Legitimerad arbetsterapeut till Solna Sundbyberg Rehab
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Solna Visa alla sjukgymnastjobb i Solna
2025-12-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nya arbetsterapeutkollega? Det hoppas vi!
Vi söker nu en leg arbetsterapeut till vår verksamhet i Solna-Sundbyberg.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Solna Sundbyberg rehab är en del av Rehab Nordväst som bedriver primärvårdsrehabilitering i Region Stockholm. Vi finns i Solna-Sundbyberg, Märsta-Sigtuna, Järfälla och Upplands Bro.
Totalt är vi ca 130 medarbetare bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, dietister, logopeder, kuratorer, kiropraktorer, undersköterskor och receptionister.
Vår mottagning Solna Sundbyberg är belägen i Solna och vi finns i trivsamma lokaler nära pendeltåg, tunnelbana och bussar. Vårt huvudsakliga uppdrag är hemrehabilitering i anslutning till slutenvården samt att underlätta kvarboende i hemmet samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom primärvårdsrehabilitering på mottagning.
Du kan läsa mer om oss på Solna Sundbyberg rehab (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och en god balans mellan arbete och privatliv. Inom SLSO finns goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas inom din profession. Vårt arbete präglas av glädje och ett starkt engagemang för våra patienter.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet till löneväxling
Avtalspension samt försäkringar
Ett generöst friskvårdsbidrag
Möjlighet till friskvård på arbetstid, när verksamheten så tillåter
Fri öppen hälso- och sjukvård
Läs mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Dina arbetsuppgifter
Du kommer framför allt att arbeta inom hemrehabilitering. Patientbesöken utförs både i team med fysioterapeut samt enskilt. Patientbesöken utförs oftast i patientens hem.
I arbetet ingår bl a att utföra bedömningar av aktivitetsförmåga, prova ut och förskriva hjälpmedel och utföra minnesutredningar. Arbetet ställer krav på bred kompetens, självständighet och god samarbetsförmåga.
I det dagliga arbetet ingår samverkan med övriga yrkeskategorier på enheten och med vårdgrannar. Arbete på vår mottagning kan förekomma. Handledning av studenter ingår i uppdraget. Dokumentation sker i TakeCare.
Kravspecifikation:
Du är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård
B-körkort är ett krav
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom hemrehabilitering och primärvårdsrehabilitering är meriterande
Erfarenhet av arbete med patienter med NPF samt stressproblematik är meriterande
God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Heltid 100% - 40 tim/vecka. Arbetstid måndag-fredag.
Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vilket innebär att du:
Har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team och även kan arbeta självständigt
Kan hantera olika typer av situationer och är bra på att kommunicera
Är lyhörd, hanterar oförutsedda händelser och är serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling av verksamheten utifrån nya krav och förutsättningar
Är intresserad av den äldre patienten
Eftersom vi ibland arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst Kontakt
Anna Nillbrand, Enhetschef 08-12345624 Jobbnummer
9636274