Legitimerad arbetsterapeut till Rehabenheten i Åhus
2026-01-07
Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete där du gör skillnad. Hos oss får du engagerade kollegor och ett nära samarbete i team, med goda möjligheter att utvecklas både i din profession och i vårt gemensamma arbetssätt. Vi är en arbetsplats som värdesätter nytänkande, engagemang och arbetsglädje - och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
Din roll hos oss
Som arbetsterapeut ansvarar du för att bedöma aktivitetsförmåga och omgivningsfaktorer, förskriva hjälpmedel, ge rehabiliterande insatser samt handleda patienter, anhöriga och kollegor. Du arbetar nära andra professioner i det tvärprofessionella teamet, där vi tillsammans skapar trygghet och delaktighet för de personer vi möter.
Utveckling och framtidVi befinner oss i en spännande utvecklingsresa i linje med Nära vård. Det innebär bland annat att vi stärker det hälsofrämjande perspektivet, arbetar mer personcentrerat och utvecklar våra samverkansformer med både region och andra aktörer. Som arbetsterapeut hos oss får du inte bara bidra med din kompetens i vårdarbetet du får också vara med och forma hur vi organiserar och utvecklar vårt arbete framåt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller student i termin 6, och som har ett genuint intresse för rehabilitering, aktivitet och delaktighet. Du trivs med att arbeta i team, ser möjligheter i förändring och vill aktivt bidra till utvecklingen av primärvårdens arbetssätt i linje med visionen om Nära vård.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du god datorvana och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap inom dokumentation i Lifecare HSL, MyLoc och Mina planer. B-körkort är ett krav.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, HSV Kontakt
Enhetschef Rehabenheten
Jens Sämfors 044-13 23 52 Jobbnummer
9672318