Legitimerad arbetsterapeut till Rehab Kultivatorgatan
Göteborgs kommun / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-07-06
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Om jobbet
Uppskattar du som arbetsterapeut ett flexibelt arbete och vill ha ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att själv planera din dag? Välkommen till oss på Rehabiliteringsenheten på Kultivatorgatan i Nordost!
Här bedriver vi kommunal hälso- och sjukvård i patientens hemmiljö, både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden. Dagligen möter vi patienter med varierande rehabiliteringsbehov, vilket ger en stor bredd i arbetet och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. I vårt legitimerade team finns flera arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar mot samma patienter som du.
Som arbetsterapeut planerar du din vecka och arbetsdag självständigt. En vanlig dag brukar innehålla patientbesök, möten och dokumentation samt annat administrativt arbete. Du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på patientens resurser och delaktighet samt genomför insatser utifrån individuella mål, med syfte att stärka självständighet och livskvalitet. Du ansvarar för aktivitetsbedömningar, rehabiliterande insatser och uppföljningar utifrån arbetsterapeutisk kompetens. Andra viktiga arbetsuppgifter är att handleda omvårdnadspersonal, förskriva och prova ut medicintekniska hjälpmedel samt bedöma behov av bostadsanpassning och andra åtgärder som underlättar patientens vardag.
Hos oss blir du en del av en organisation med fokus på utveckling. Vi erbjuder individanpassad introduktion, kontinuerliga kompetenshöjande insatser, internutbildningar och flera olika karriärmöjligheter. Dessutom finns här på enheten ett fint kollegialt stöd, med stark arbetsglädje, genuin sammanhållning och en vilja att göra skillnad tillsammans.
Idag utgår vi geografiskt från Kultivatorgatan i Angered, men från och med våren 2027 kommer vi att utgå från nya fina lokaler i Gamlestaden. Där kommer vi att samla hela hälso- och sjukvården i Nordost, från dagens två kontor till ett gemensamt. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss med nya lokaler och nya kollegor som kan inspirera till ännu mer kreativitet och samverkan.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team!
Om digPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut.
• B-körkort och god körvana.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska.
Meriterande:
• Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Personliga kompetenser vi efterfrågar:
• Samarbetsinriktad där du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
• Självständig med mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
• Lyhörd där du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
• Flexibel i meningen att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Låter detta som du? Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten?
Från 20 juli
Kontakta Henriette Bratt, enhetschef, på telefon 031-366 70 05 eller via e-post henriette.bratt@aldrevardomsorg.goteborg.se
.
Från 6-17 juli
Kontakta Camilla Ivarsson, tf. enhetschef, på telefon 031-366 93 92 eller via e-post camilla.ivarsson@aldrevardomsorg.goteborg.se
.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
9992915