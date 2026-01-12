Legitimerad arbetsterapeut till ortopedavdelningen
2026-01-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Arbetsterapi- och fysioterapienheten i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du en arbetsplats som jobbar för gemenskap, kollegialt stöd och där man har roligt tillsammans? Söker du dessutom ett arbete där du ges möjligheter att utvecklas i din profession, som ny i yrket eller med erfarenhet som du kan bidra med hos oss? Tveka då inte att söka till oss på Arbetsterapi och fysioterapin på Östersunds sjukhus.
Vi är idag 30 medarbetare, varav sju arbetsterapeuter som arbetar mot kirurg-, ortoped- och barnavdelningarna samt bedriver handrehabiliteringen och öppenvård för barn/ungdomar.
Arbetsplatsen är belägen i Östersund i vackra Jämtland med närhet till fjäll och Storsjön. Som nyinflyttad till länet får du hjälp med att ordna bostad med gångavstånd till jobbet.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker en arbetsterapeut till vår enhet:
En tillsvidaretjänst med inriktning mot ortopedavdelningen
Du kommer att vara placerad på Arbetsterapi och fysioterapienheten med arbete på ortopedavdelningen tillsammans med flera fysioterapeuter.
Som arbetsterapeut hos oss möter du med patienter som ådragit sig olika ortopediska åkommor och frakturer och är ett självklart stöd i rehabiliteringen. Du kommer ha en viktig roll i trygg och säker utskrivning från slutenvården. I arbetet krävs att du är flexibel och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter då vårdtiderna är förhållandevis korta.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga efter operation
• Tidig ADL-träning och behovsbedömning inför hemgång
• Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
• Planering och samordning av rehabiliteringsbehov med övriga vårdgivare
• Tvärprofessionellt samarbete med fysioterapeuter, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och vårdplanerare
• Vi verkar för ett medarbetarskap där alla är delaktiga, aktiva i sitt eget lärande och bidra till att driva verksamheten framåt med patienten i fokus.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av arbete i slutenvården
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Arbetsterapi- och fysioterapienheten Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Arbetsterapeuter
Carina Berntsdotter carina.berntsdotter@regionjh.se Jobbnummer
